Они не являются панацеей, однако помогут тебе казаться более привлекательным, а также – вызвать у других желание проводить с тобой больше времени. А значит – ощущать близость или определенную связь с тобой.

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Конечно, в детстве и юности все проще, но с возрастом заводить друзей становится труднее. Впрочем, если вдруг твой круг друзей невелик или его нет – это не значит, что так будет до конца жизни.

Надо просто знать, как подходить к другим людям и каким образом можно превратить случайных знакомых на хороших друзей, на которых можно положиться вопреки всему.

5 советов, которых следует придерживаться, чтобы найти хороших друзей



Прислушайся к этим советам, и заводить друзей будет проще / Фото freepik

Выражать доброжелательность. Важно быть добрым к себе, любить себя, но так же важно быть доброжелательным к другим. Ведь все люди, даже те, которые кажутся счастливыми и беззаботными, на самом деле всегда нуждаются в большей доброте в своей жизни. Следовательно, захотят проводить время с тем, кто дает им это.

Важно быть добрым к себе, любить себя, но так же важно быть доброжелательным к другим. Ведь все люди, даже те, которые кажутся счастливыми и беззаботными, на самом деле всегда нуждаются в большей доброте в своей жизни. Следовательно, захотят проводить время с тем, кто дает им это. Уметь говорить и слушать. Общение важно во всех отношениях. У людей нет и никогда не было способности читать чьи-то мысли, поэтому мы можем познать других людей, их потребности, проблемы и прочее только тогда, когда они ими делятся. Общение охватывает и умение слушать, показывающее другим, что ты заинтересован.

Общение важно во всех отношениях. У людей нет и никогда не было способности читать чьи-то мысли, поэтому мы можем познать других людей, их потребности, проблемы и прочее только тогда, когда они ими делятся. Общение охватывает и умение слушать, показывающее другим, что ты заинтересован. Извиняться и признавать свою вину. Обвинение других в своих проблемах может сделать любые отношения токсичными и разрушить их. Поэтому нужно научиться распознавать, когда правда не на твоей стороне, а главное – когда то, что ты делаешь, оказывает негативное влияние на других. Понятно, что нужно извиняться в таких случаях.

Обвинение других в своих проблемах может сделать любые отношения токсичными и разрушить их. Поэтому нужно научиться распознавать, когда правда не на твоей стороне, а главное – когда то, что ты делаешь, оказывает негативное влияние на других. Понятно, что нужно извиняться в таких случаях. Проявлять эмпатию. Эмпатия – это эмоциональное вовлечение в чужую реальность, в чувства другого человека. Проще говоря, речь о том, чтобы поставить себя на место этого человека и понять, что он чувствует. Таким образом связь между людьми укрепляется. Присутствуй и дай другому человеку почувствовать себя важным.

Заметь! Ты можешь дружить с кем-то и онлайн, но если хочешь иметь глубокие отношения, то должен физически и эмоционально присутствовать в жизни другого человека. Он также должен знать, что важен для тебя, причем не только через слова, но и через действия, внимание и посвященное время.