Чому успішні люди пересідають на велосипеди
З кожним роком на велосипеди пересідає все більше людей по всьому світу. Не стали винятком бізнесмени та мільйонери, які залюбки катаються на байках. Розповідаємо, чому тобі пора пересісти на велосипед і чому це роблять успішні люди.
Велосипед – такий же транспортний засіб, як і автомобіль. Тож не дивно, що цьому виду транспорту щорічно віддають перевагу мільйони людей по всьому світу, залишаючи свої автівки в гаражі. Розповідаємо на Men 24, чому успішні люди активно пересідають на велосипеди.
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Турбота про екологію
Кожна відповідальна людина розуміє, що вона також впливає на довкілля. Саме з цієї причини ми сортуємо сміття та віддаємо перевагу екологічним видам транспорту. Успішні люди теж це усвідомлюють, тож намагаються прививати культуру використання велосипедів для добирання на роботу.
- Велосипед не виділяє CO₂, тож є абсолютно безпечним для довкілля.
Катання на велосипеді допомагає довкіллю / Фото pixabay
Економія часу
Якщо порахувати, скільки часу ти простояв у пробках і очікуванні громадського транспорту, то краще не рахувати. Повір, за цей час можна було б прочитати кілька сотень книг або переглянути до біса фільмів. Натомість велосипед дозволить тобі економити час.
- Велосипедисти не стоять у пробках. Тому бізнесмени радо катаються на роботу саме на цьому виді транспорту. Ти теж можеш це зробити, якщо дистанція не така уже й велика. Якщо ж ні, то тут з'являється ще одна крута перевага поїздок на велосипеді.
Поїздка на роботу на велосипеді дозволяє економити час / Фото pixabay
Альтернатива спортзалу
Катання на велосипеді не лише економить час і дозволяє турбуватися про довкілля. Це ще й чудовий спосіб тримати своє тіло у тонусі. Не даремно ж науковці рекомендують регулярно кататися на велосипеді.
- За годину – півтора катання можна спалити до 400 – 450 ккал енергії. Тобто поїздка на роботу може замінити тобі повноцінну пробіжку, на яку у тебе завжди не вистачало часу. Погодься, чудове комбо!
Поїздка на велосипеді може замінити похід у спортзал / Фото pixabay
Зміцнення здоров'я
Поїздка на велосипеді сприяє зміцненню серцевого м'яза, підвищенню тонусу судин, зниженню рівня "поганого" та підвищення "хорошого" холестерину. Усе це вкупі сприяє скороченню ризику виникнення серцевих захворювань.
- Крім того, катання на велосипеді сприяє здоровому сну, знижує рівень стресу, покращує роботу мозку та прискорює метаболізм.
Катання на велосипеді знижує рівень стресу та сприяє здоровому сну / Фото pixabay
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Сімейна традиція
Велосипед можна розглядати як транспортний засіб на щодень, або ж інструмент зміцнення сім'ї. Не дарма ж Білл Гейтс обожнює влаштовувати катання на велосипеді на вихідних. Це дозволяє не лише зблизитися з рідними, а й весело провести час.
- Плануй на кожні вихідні новий маршрут. Вивчай нові місця разом із рідними або близькими та насолоджуйся катанням на велосипеді.
Поїздки на велосипеді зближують / Фото pixabay
Катання на велосипеді дозволяє не лише турбуватися про довкілля й економити час на добиранні до роботи. Це ще й чудова нагода потурбуватися про власне здоров'я та можливість провести круто час з друзями та рідними. Тож ми наполегливо рекомендуємо не зволікати та кликати їх на покатушки.