З кожним роком на велосипеди пересідає все більше людей по всьому світу. Не стали винятком бізнесмени та мільйонери, які залюбки катаються на байках. Розповідаємо, чому тобі пора пересісти на велосипед і чому це роблять успішні люди.

Велосипед – такий же транспортний засіб, як і автомобіль. Тож не дивно, що цьому виду транспорту щорічно віддають перевагу мільйони людей по всьому світу, залишаючи свої автівки в гаражі. Розповідаємо на Men 24, чому успішні люди активно пересідають на велосипеди.

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Турбота про екологію

Кожна відповідальна людина розуміє, що вона також впливає на довкілля. Саме з цієї причини ми сортуємо сміття та віддаємо перевагу екологічним видам транспорту. Успішні люди теж це усвідомлюють, тож намагаються прививати культуру використання велосипедів для добирання на роботу.

Велосипед не виділяє CO₂, тож є абсолютно безпечним для довкілля.

Катання на велосипеді допомагає довкіллю / Фото pixabay

Економія часу

Якщо порахувати, скільки часу ти простояв у пробках і очікуванні громадського транспорту, то краще не рахувати. Повір, за цей час можна було б прочитати кілька сотень книг або переглянути до біса фільмів. Натомість велосипед дозволить тобі економити час.

Велосипедисти не стоять у пробках. Тому бізнесмени радо катаються на роботу саме на цьому виді транспорту. Ти теж можеш це зробити, якщо дистанція не така уже й велика. Якщо ж ні, то тут з'являється ще одна крута перевага поїздок на велосипеді.

Поїздка на роботу на велосипеді дозволяє економити час / Фото pixabay

Альтернатива спортзалу

Катання на велосипеді не лише економить час і дозволяє турбуватися про довкілля. Це ще й чудовий спосіб тримати своє тіло у тонусі. Не даремно ж науковці рекомендують регулярно кататися на велосипеді.

За годину – півтора катання можна спалити до 400 – 450 ккал енергії. Тобто поїздка на роботу може замінити тобі повноцінну пробіжку, на яку у тебе завжди не вистачало часу. Погодься, чудове комбо!

Поїздка на велосипеді може замінити похід у спортзал / Фото pixabay

Зміцнення здоров'я

Поїздка на велосипеді сприяє зміцненню серцевого м'яза, підвищенню тонусу судин, зниженню рівня "поганого" та підвищення "хорошого" холестерину. Усе це вкупі сприяє скороченню ризику виникнення серцевих захворювань.

Крім того, катання на велосипеді сприяє здоровому сну, знижує рівень стресу, покращує роботу мозку та прискорює метаболізм.

Катання на велосипеді знижує рівень стресу та сприяє здоровому сну / Фото pixabay

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Сімейна традиція

Велосипед можна розглядати як транспортний засіб на щодень, або ж інструмент зміцнення сім'ї. Не дарма ж Білл Гейтс обожнює влаштовувати катання на велосипеді на вихідних. Це дозволяє не лише зблизитися з рідними, а й весело провести час.

Плануй на кожні вихідні новий маршрут. Вивчай нові місця разом із рідними або близькими та насолоджуйся катанням на велосипеді.

Поїздки на велосипеді зближують / Фото pixabay

Катання на велосипеді дозволяє не лише турбуватися про довкілля й економити час на добиранні до роботи. Це ще й чудова нагода потурбуватися про власне здоров'я та можливість провести круто час з друзями та рідними. Тож ми наполегливо рекомендуємо не зволікати та кликати їх на покатушки.