С каждым годом на велосипеды пересаживается все больше людей по всему миру. Не стали исключением бизнесмены и миллионеры, которые охотно катаются на байках. Рассказываем, почему тебе пора пересесть на велосипед и почему это делают успешные люди.

Велосипед – такое же транспортное средство, как и автомобиль. Неудивительно, что этому виду транспорта ежегодно отдают предпочтение миллионы людей по всему миру, оставляя свои машины в гараже. Рассказываем на Men 24 , почему успешные люди активно пересаживаются на велосипеды.

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Забота об экологии

Каждый ответственный человек понимает, что он также влияет на окружающую среду. Именно по этой причине мы сортируем мусор и отдаем предпочтение экологическим видам транспорта. Успешные люди тоже это понимают, поэтому стараются прививать культуру использования велосипедов для поездок на работу.

Велосипед не выделяет CO₂ , поэтому является абсолютно безопасным для окружающей среды.

Катание на велосипеде помогает окружающей среде / Фото pixabay

Экономия времени

Если посчитать, сколько времени ты простоял в пробках и ожидании общественного транспорта, то лучше не считать. Поверь, за это время можно было бы прочитать несколько сотен книг или просмотреть множество фильмов. Зато велосипед позволит тебе экономить время.

Велосипедисты не стоят в пробках . Поэтому бизнесмены охотно катаются на работу именно на этом виде транспорта. Ты тоже можешь это сделать, если дистанция не такая уж большая. Если же нет, то появляется еще одно крутое преимущество поездок на велосипеде.

Поездка на работу на велосипеде позволяет экономить время / Фото pixabay

Альтернатива спортзала

Катание на велосипеде не только экономит время и позволяет заботиться об окружающей среде. Это еще и отличный способ держать свое тело в тонусе. Не зря же ученые рекомендуют регулярно кататься на велосипеде.

Через час – полтора катания можно сжечь до 400 – 450 ккал энергии . То есть поездка на работу может заменить тебе полноценную пробежку, на которую у тебя всегда не хватало времени. Согласись, отличное комбо!

Поездка на велосипеде может заменить поход в спортзал / Фото pixabay

Укрепление здоровья

Поездка на велосипеде способствует укреплению сердечной мышцы, повышению тонуса сосудов, снижению уровня "плохого" и повышение "хорошего" холестерина. Все это вместе способствует сокращению риска возникновения сердечных заболеваний.

Кроме того, катание на велосипеде способствует здоровому сну, снижает уровень стресса , улучшает работу мозга и ускоряет метаболизм.

Катание на велосипеде снижает уровень стресса и способствует здоровому сну / Фото pixabay

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Семейная традиция

Велосипед можно рассматривать как транспортное средство на каждый день, или же инструмент укрепления семьи. Не зря же Билл Гейтс обожает устраивать катания на велосипеде на выходных. Это позволяет не только сблизиться с родными, но и весело провести время.

Планируй на каждые выходные новый маршрут . Изучай новые места вместе с родными или близкими и наслаждайся катанием на велосипеде.

Поездки на велосипеде сближают / Фото pixabay