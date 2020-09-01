Кожен із нас мріє про сталевий прес і міцні м'язи. Втім, не кожен готовий підбирати для себе програму, які допоможе досягнути бажаного результату. Але вихід завжди є. І він криється у кросфіті – поєднанні низки вправ, які допоможуть досягнути бажаного результату.

Розповідаємо на Men 24, що таке кросфіт і чому його обирають мільйони чоловіків по всьому світу. Повір, це саме те, чого потребує твоє тіло!

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Що таке кросфіт

Передовсім слід зауважити, що кросфіт – вид тренувань, який поєднує у собі кардіонавантаження, гімнастичні та силові вправи. Особливість кросфіту полягає в тому, що ти проходиш кола (відразу ж згадується Данте), кожне з яких можна поділити на певний етап.

Кросфіт поєднує кардіонавантаження, силові та гімнастичні вправи / Фото CBC

Які переваги кросфіту?

Працюють усі типи м'язів. Цим і особливий кросфіт, адже не потрібно перейматися про те, що ти пропустив день ніг або ж недостатньо приділив уваги пресу. Повір, у тебе палатиме геть усе після тренування.

Самі ж вправи працюють не лише на нарощення м'язової маси, а й підвищення витривалості, гнучкості та координації. Тож прокачані скіли спокійно можна буде використовувати у реальному житті, а не лише для фотографій в інстаграмі.

Варіанти тренувань. Кросфіт також цікавий тим, що він не передбачає повторення з разу в раз одних і тих же вправ. Тренер варіюватиме твої навантаження, які прокачуватимуть відразу усе тіло, а не якусь його частину. І це круто, адже твій рельєф з'являтиметься рівномірно.

Імідж. Хай там як, а заняттям кросфітом можна здивувати навіть найбільших снобів, які вважають похід у спортзал дурною тратою часу та грошей.

Ми вже мовчимо про той факт, що кросфіт – це не лише про спорт, а й про крутих людей навколо, які не просто бездумно тягають "залізо".

Не даремно ж бізнес-партнери ходять на кросфіт разом. Це дозволяє не лише підтримувати здорову конкуренцію, а й побачити людину з геть іншої сторони.

Кросфіт дозволяє прокачувати усі групи м'язів / Фото myfitnesshub

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Чи потрібен тренер з кросфіту?

Якщо тобі здалося, що можна отак просто займатися кросфітом, то тут ми вимушені тебе трішки засмутити. Адже перші кілька місяців просто необхідно провести під пильним наглядом тренера, який не лише допоможе підібрати правильну програму, а й стежитиме за тим, аби ти собі не нашкодив.

З часом тренер дозуватиме навантаження так, аби твій прогрес ріс на очах. Якщо пофартить, то він ще й допоможе скласти правильний раціон харчування. Ну і не варто забувати про те, що хороший тренер – справжній мотиватор!

Нові знайомства

Як ми зазначали вище, кросфіт – це більше, ніж прокачування м'язів. Цей вид тренувань поєднує як індивідуальні, так і групові дисципліни. Вам просто доведеться заводити нові знайомства , адже без них досягнути бажаного результату просто неможливо.

, адже без них досягнути бажаного результату просто неможливо. Практика показує, що достатньо кілька тижнів занять, аби люди уже самі формували пари та працювали над своїми тілами вже не наодинці, а й однодумцем збоку.

У кросфіті твої досягнення підтримує ціла команда / Фото crossfit6221

Тож, якщо у тебе немає проблем зі здоров'ям і є непоборне бажання зробити своє тіло досконалим – записуйся на кросфіт. Це дозволить тобі не лише досягнути бажаного фізичного результату, а й позбутися стресу та познайомитися з цікавими та непересічними людьми.