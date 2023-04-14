Втома не вирок, і є дещо, що можна зробити, щоб покращити ситуацію. Тобто, підняти рівень енергії, зберегти продуктивність на роботі, уникнути фізичного або психічного виснаження.

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Як боротися зі втомою, щоб відновити енергію

Порада перша – сон повинен бути пріоритетом.

Людина потребує у середньому 7 – 8 годин сну на добу, і річ не лише в цифрі, а й у якісному сні та повноцінному відпочинку. Саме тому ти повинен мати план, як цього досягти. Недосипання тільки погіршить проблему втомлювання і не дасть тобі відновитися, отже – варто час від часу дрімати, але не більше за 30 хвилин, щоб відновити енергію, коли вона тобі потрібна.

Порада друга – ділися своїми проблемами, говори про них.

Терапія також може допомогти впоратися з утомою, оскільки значна частина виснаження може бути спричинена психологічними або особистими проблемами, які викликають тривогу, стрес або впливають на твій настрій.

Порада третя – виконуй фізичні вправи.

Ти можеш думати: якщо втомився, то маєш відпочити нерухомо. Насправді ж все навпаки: фізичні вправи бадьорять, покращують якість життя і можуть дати заряд енергії, необхідний для роботи, адже покращують можливості легенів, серця і м'язів. Але – не займайся вправами перед сном, інакше можуть виникнути проблеми із засинанням, що призведе до ще більшого виснаження.



Хочеш позбавитися втоми – пильнуй свій сон та фізичну активність / Фото freepik

Порада четверта – пильнуй харчування та гідратацію.

Щоб виконувати всі свої функції й мати енергію, твоєму тілу потрібне "паливо", тому треба подбати про раціон – думаючи і про споживання достатньої кількості калорій, і про отримання достатньої кількості необхідних поживних речовин. Також треба вживати достатню кількість води, оскільки зневоднення призведе до більшої втоми.

Порада п'ята – знайди спосіб зменшення стресу.

Стрес і тривога стали серйозною проблемою для здоров'я, а також є факторами, що призводять до втрати енергії та відчуття виснаження. Фахівці радять знайти заняття чи методи, які допоможуть тобі відновити спокій і стати більш розслабленим. До прикладу, це йога, дихальні вправи або навіть малювання

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