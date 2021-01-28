Мы не устаем напоминать тебе о том, что секс – не только приятное, но и очень полезное занятие. И если тебе страшно лень заниматься спортом, ты можешь целиком и полностью отдаться сексу со своей возлюбленной. Он не только положительно повлияет на ваши отношения, но и поможет сжигать калории.

Источник: Durex

К твоему вниманию 5 секс-поз, которые могут заменить тренировки в зале. Они не только подарят удовольствие, но и сожгут калории. Сказочное комбо!

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Если ходить в тренажерный зал или же выполнять упражнения дома – не твоё, то можно сосредоточить свое внимание на занятии сексом. Этот приятный процесс не только сблизит тебя с возлюбленной, но и позволит вам вдвоем поддерживать свои тела в идеальной форме!

5 секс-поз, которые сжигают калории

1. Миссионерская

Несмотря на то, что она считается одной из самых пассивных позиций, миссионерская поза все же может обеспечить вам обоим неплохую тренировку. С ее помощью прорабатываются мышцы кора и ягодиц. Например, чем сильнее напрягает свои ягодицы твоя партнерша, тем лучше она их прокачивает. Ты в этой позиции тоже не отдыхаешь. В напряжении будут и руки, и ноги. Мы уже молчим о прессе!



Миссионерская поза позволяет прокачать мышцы кора и ягодиц, а также ног и рук / Фото adobestock

2. Пастушка

Эта поза идеально подходит для прокачки нижней части живота и мышц таза. Твоя партнерша будет скакать на тебе, что позволит ей также поработать над своими ягодицами. Ты можешь в этой позе приподняться на локте, чтобы во время занятия сексом поддерживать в напряжении мышцы пресса. А еще твоя возлюбленная может неплохо прокачать ноги, если будет буквально выполнять приседания на тебе. Главное – контролировать амплитуду, чтобы получить еще больше удовольствия.

3. Стоя

Эту позицию сложно назвать простой, но она того однозначно стоит. Вы вдвоем не сможете расслабиться, ведь ваши тела все время будут в напряжении. Твоя задача – не только удачно пристроиться сзади или спереди, но и поддерживать свою партнершу. Ей же понадобится соблюдать баланс, чтобы в порыве страсти вы, к примеру, не сорвать умывальник в ванной.

Для эксперимента можешь попросить свою возлюбленную забросить одну ногу на столешницу на кухне. Эта позиция подарит новые ощущения, которые вам однозначно понравятся. Мы уже молчим о прокачке мышц рук, ног и пресса.



Поза стоя требует неплохой физической подготовки / Фото Alamy

Стоит попробовать 5 секс-поз, которые позволят тебе почувствовать себя олимпийцем в постели

4. Мостик

Эта позиция позволит по-новому взглянуть на интимную жизнь. Но сразу же заметим, что для твоей возлюбленной она будет очень непростой. Во время ее выполнения будут напряженные руки и ноги, а также пресс и ягодицы. Поэтому уделять ей будет достаточно несколько минут, чтобы разнообразить ваши сексуальные игры.

Эксперты рекомендуют выполнять мостик в переходе с всадницы. Твоя партнерша должна сидя на тебе перейти на мостик. А тебе понадобится пристроиться так, чтобы дарить ей удовольствие.

5. Выпады

Ты не поверишь, но твоя возлюбленная может выполнять выпады и во время секса, а не только в зале. Для этого ей нужно сесть сверху на тебя, поставив одну ногу перед собой, а другую вытянуть позади себя. Такое упражнение позволит ей проработать квадрицепсы, подколенные сухожилия, а также ягодицы. Ты можешь сильно прокачать пресс, если будешь выполнять во время занятия сексом легкие скручивания. Но будь осторожен, чтобы не влететь в порыве страсти лицом в ее колено.

Пробовать эту секс-позу рекомендуем на твердой поверхности, ведь вам двоим нужно будет поддерживать баланс.



Позу выпады можно считать одной из вариаций всадницы / Фото Alarmy

Занимайтесь любовью, ибо вы этого достойны. Тем более, что это очень приятное занятие может целиком и полностью заменить вам визиты в тренажерный зал.