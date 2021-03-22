5 стильних чоловічих аксесуарів, які дозволять бути у тренді цієї весни

Джерело:24 канал
Якщо ти прихильник стриманого стилю, то розбавити його можна за допомогою аксесуарів. Вони не лише допоможуть розставити акценти, а також підкреслити твій стиль. До твоєї уваги 5 крутих і стильних аксесуарів, які однозначно не будуть зайвими цієї весни!
За допомогою аксесуарів можна завжди бути у тренді. Вони підкреслять твій нестримний дух і характер. Цим 5 аксесуарам однозначно має знайтися місце у твоєму гардеробі. З їхньою допомогою ти не лише освіжиш свій образ, а й зможеш завжди бути на висоті.
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Капелюх додасть тобі елегантності. Кепка може захистити тебе. Все залежить від твого смаку, а також стилю. Також не варто забувати про те, що палюче сонце – не найкращий товариш. Тож від нього однозначно слід захищатися під головним убором. А ще цей аксесуар може врятувати від холоду, адже усі ми знаємо, що весна – дуже капризна пора року.
Капелюх підкреслить образ, а також захистить голову від сонця / Фото Unsplash
Хороші сонцезахисні окуляри весною можуть не лише підкреслити твій стиль. З їхньою допомогою ти ще й захищаєш свій зір. Експерти рекомендують обирати окуляри з антибліковими лінзами, щоб почуватися комфортніше. У 2021 році у тренді будуть "авіатори" та варіанти з прозорими лінзами. Також не варто забувати про те, що окуляри повинні личити твоєму типу обличчя.
У 2021 році у тренді окуляри з прозорими лінзами / Фото Unsplash
Якщо твоя шия схильна до згорання на сонці, то захистити її можна за допомогою бандани. Також бандана може чудово доповнити твій образ. На щастя, ти можеш вибрати з-поміж різних кроїв, розмірів, кольорів. Усе для того, щоб бандана могла підкреслити твій стиль.
За допомогою бандани можна захистити свою шию / Фото Unsplash
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Якщо ти хочеш виглядати стильно, то можеш звернути увагу також і на браслети. З їхньою допомогою можна не лише підкреслити свій образ, а й показати свій характер. Але варто уникати поширених помилок, яких припускають більшість чоловік, які носять браслети. Це дозволить не мати дивакуватий вигляд.
За допомогою браслета можна передати свій характер / Фото Unsplash
Весною ми ховаємо свої величезні куртки та теплі штани в шафу. Їм на зміну приходять легкі бомбери та чиноси. Тож тобі однозначно знадобиться напоясна сумка, щоб не захаращувати свої кишені. Цей аксесуар не лише підкреслить твій стиль, а й дозволить почуватися максимально комфортно. Ти можеш вибрати як спортивні варіанти для повсякденного носіння, так і класичні моделі. Останні, до слова, можна поєднувати з брюками та офісними сорочками. Стильно та функціонально.
Напоясна сумка звільняє твої кишені / Фото Pinterest
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Аксесуари – не лише про речі, які підкреслюватимуть твій стиль. З їхньою допомогою можна ще й полегшити собі життя. Тож задумайся над тим, щоб у твоєму гардеробі був один або кілька аксесуарів, про які ми розповіли.