Якщо ти досі вважаєш, що сумки-бананки (поясні сумки) – це необхідний аксесуар для продавців на ринку, то ми спробуємо навести кілька вагомих аргументів на користь цього крутого аксесуара. Розповідаємо, чому ти просто зобов'язаний нарешті купити сумку-бананку у 2020 році, якщо ти досі цього не зробив!

Поясна сумка або сумка-бананка – шалено популярний і необхідний аксесуар для чоловіка у 2020 році, і Men 24 розповідає чому. Твоя ж задача уважно читати та мотати на вус.

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Стильний аксесуар

Почнемо з простого. Передовсім зазначимо, що сумка-бананка – це стильно. Зараз на ринку настільки багато різноманітних моделей і фасонів, що кожен собі зможе підібрати те, що подобається йому. Причому не варто зациклюватися на тому, що поясна сумка годиться лише для повсякденного стилю.

Ти не повіриш, але вона може ідеально поєднуватися з класичного образу. Також поясна сумка може вишенькою на торті твого луку. Стильні чоловіки без жодних сумнівів поєднують її не лише з джинсами, а й навіть костюмом.



Сумка-бананка може бути стильним аксесуаром / Фото Piquadro

Вільні руки

Хай там як, а кишені чоловічих джинсів з кожним роком стають усе меншими й меншими. Та й смартфони, як ми вже зауважили, мають схильність лише до росту. І ми вважаємо, що значно естетичніше виглядає чоловік з сумкою-бананкою, аніж з джинсами, з кишені яких наполовину стирчить гаджет.

Це ми ще не згадували документи, гаманець, ключі від дому та захисну маску. Без усього цього сьогодні виходити з дому узагалі немає сенсу.



Поясна сумка звільняє не лише кишені, а й руки / Фото Piquadro

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Безпека

Що б хто не говорив, а поцупити щось з хорошої сумки-бананки – не така вже й проста справа. А формат носіння, коли ти бачиш сумку перед собою, дозволяє контролювати все, що відбувається навколо.

Якщо ж ти надто переживаєш за свої речі, то можеш сміливо одягнути поверх "бананки" бомбер або піджак. Це суттєво ускладнить життя тим, хто шукає легкої наживи, а також вбереже твої нервові клітини.



З сумки на пояс складніше щось поцупити / Фото Piquadro

Якщо ти досі вагався, чи купувати у 2020 році сумку-бананку, то ми маємо надію, що нам вдалося розвіяти ці сумніви. Головне тепер – обрати ідеальну модель для себе, а то й кілька. Повір, вони зайвими не бувають!