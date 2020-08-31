Три вагомі аргументи на користь сумки-бананки у чоловічому гардеробі
Якщо ти досі вважаєш, що сумки-бананки (поясні сумки) – це необхідний аксесуар для продавців на ринку, то ми спробуємо навести кілька вагомих аргументів на користь цього крутого аксесуара. Розповідаємо, чому ти просто зобов'язаний нарешті купити сумку-бананку у 2020 році, якщо ти досі цього не зробив!
Поясна сумка або сумка-бананка – шалено популярний і необхідний аксесуар для чоловіка у 2020 році, і Men 24 розповідає чому. Твоя ж задача уважно читати та мотати на вус.
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Стильний аксесуар
Почнемо з простого. Передовсім зазначимо, що сумка-бананка – це стильно. Зараз на ринку настільки багато різноманітних моделей і фасонів, що кожен собі зможе підібрати те, що подобається йому. Причому не варто зациклюватися на тому, що поясна сумка годиться лише для повсякденного стилю.
- Ти не повіриш, але вона може ідеально поєднуватися з класичного образу. Також поясна сумка може вишенькою на торті твого луку. Стильні чоловіки без жодних сумнівів поєднують її не лише з джинсами, а й навіть костюмом.
Сумка-бананка може бути стильним аксесуаром / Фото Piquadro
Вільні руки
Хай там як, а кишені чоловічих джинсів з кожним роком стають усе меншими й меншими. Та й смартфони, як ми вже зауважили, мають схильність лише до росту. І ми вважаємо, що значно естетичніше виглядає чоловік з сумкою-бананкою, аніж з джинсами, з кишені яких наполовину стирчить гаджет.
- Це ми ще не згадували документи, гаманець, ключі від дому та захисну маску. Без усього цього сьогодні виходити з дому узагалі немає сенсу.
Поясна сумка звільняє не лише кишені, а й руки / Фото Piquadro
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Безпека
Що б хто не говорив, а поцупити щось з хорошої сумки-бананки – не така вже й проста справа. А формат носіння, коли ти бачиш сумку перед собою, дозволяє контролювати все, що відбувається навколо.
- Якщо ж ти надто переживаєш за свої речі, то можеш сміливо одягнути поверх "бананки" бомбер або піджак. Це суттєво ускладнить життя тим, хто шукає легкої наживи, а також вбереже твої нервові клітини.
З сумки на пояс складніше щось поцупити / Фото Piquadro