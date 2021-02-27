Звичайно ж, ти чув про годинники Rolex, які вважаються одними з найпопулярніших у світі. Але зовсім не обов'язково витрачати тисячі доларів на цей аксесуар. Men 24 розповідає тобі про 5 ознак, з допомогою яких ти зможеш вибрати якісний наручний годинник. Візьми на озброєння.

Наручний годинник підкреслить твій образ. Тож до вибору цього аксесуара потрібно підійти відповідальніше. Лови кілька ознак, які допоможуть переконатися, що перед тобою справді якісна річ.

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1. Вага має значення

Якісний годинник не може бути легким. Компоненти й деталі, з яких він складається, надзвичайно складні та займають багато місця. Тож хороший і якісний годинник просто зобов'язаний бути важким.



Якісний годинник повинен бути важким / Фото Unsplash

2. Справжній звук

У цьому пункті ми говоримо конкретно про механічний годинник. Візьми його до рук і приклади до вуха. Механізм якісних годинників зроблений так, що ти чуєш не лише цокання секунд. Ти ще й чуєш роботу механізму. Експерти переконують, що вони чують 9 цокань на секунду. І це одна з умов, за допомогою якої вони визначають, що перед ними якісна річ.

3. Ім'я та традиція

Як звичайний хороший годинник перетворюється на якісний? Усе просто. На це впливає історія бренду та традиції. Наприклад, під час Другої світової війни у взятих у полон британських офіцерів конфіскували наручні годинники. Коли засновник Rolex Ганс Вільдорф виявив це, він запропонував годинники, укладенням союзу за принципом "замовляй зараз, а плати, коли виграєш війну". За цією програмою вдалося відвантажити понад 3000 годинників, і репутація Rolex різко зросла. Круті бренди створюють лише якісні речі, а й історію.



Якісні годинник відрізняються також традиціями / Фото Unsplash

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4. Швейцарський брендинг

Уряд Швейцарії робить усе можливе, щоб маркування "Swiss Made" отримували лише якісні годинники, які відповідають суворим стандартам. Ба більше: таке маркування мають лише ті годинники, які дійсно зібрані у цій країні. Цікаво, що "Swiss Movement" – ознака того, що годинник зібраний за технологіями швейцарців, але за межами країни.

5. Точність годинника

Яким би очевидним цей пункт не був, ми просто зобов'язані зробити на ньому акцент. Якісні годинники проходять ретельну перевірку та називаються хронометрами. Швейцарські годинники тестують фахівці Офіційного швейцарського інституту випробувань, і їх точність становить 10 секунд на день.



Якісний годинник має бути точним / Фото Unsplash

Але не варто відразу бігти в магазини, щоб купити заповітний годинник з маркуванням "Swiss Made". Будь обережним, щоб не натрапити на підробку. Тож тобі потрібно віддавати перевагу сертифікованим крамницям. А найкраще – дочекатися завершення пандемії та вибратися до Швейцарії, щоб придбати найкращий годинник.

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