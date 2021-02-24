Приходить весна, підіймається температура. Що це означає? Правильно! Наближається пора пікніків та іншого штибу виїздів на природу.

Що в такому випадку слід робити автомобілісту? І знову – правильно! Готуватися. Тобто, зробити для своєї машини та себе корисний апгрейд. Про це сьогодні й поговоримо на Men 24.

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Водійські рукавички Christophe Fenwick

Крістоф Фенвік – колекціонер класичних автомобілів та мотоциклів із Парижа. Якось він вирішив підібрати собі рукавички – стильні настільки, щоб пасували до його поїздок. Але не знайшов таких, і вирішив створити їх сам.

Фенвік розробив власну лінійку розкішних шкіряних рукавичок для водіння. Ба більше – ще й ексклюзивний метод нанесення патини на шкіру, за допомоги якого надавав рукавичкам "присмаку" старовини.



Шкіряна розкіш від Крістофа Фенвіка / Фото Christophe Fenwick

Мотоциклетний шолом Hedon

Hedon – розроблені у Лондоні шоломи ручної роботи у класичному стилі ретро та гоночному стилі, причому добре адаптовані для сучасного панства.

Найчастіше вони мають подвійні лінзи проти туману, триканальну вентиляцію, шкіряні накладки. А найголовніше – просто вбивчий вигляд.



Класичний шолом від Hedon / Фото Hedon

Куртка Belstaff Shearling

Куртка Fraser відомого британського бренду Belstaff – вдалий гібрид кращих якостей одягу мотоцикліста та пілота-винищувача.

Шиті канали на плечах, асиметричне кріплення та чотири кишені на блискавці формують чудовий стиль, а куртка до того ще й тепла!



Шикарна куртка бренду Belstaff / Фото Belstaff Shearling

Сонцезахисні окуляри Paul Smith

Чудовий апгрейд – окуляри від Пола Сміта з обмеженої серії Alrick. Британський дизайнер сер Сміт дебютував з ними ще 10 років тому, і відтоді незмінно розпродує всі до останньої пари.

Особливого стилю їм додають шкіряні бічні щитки. Окуляри, до слова – ручної роботи.



У таких окулярах неможливо не полонити жіночі серця / Фото Paul Smith

Водійські мокасини Tod's Gommino

Здавалося б, яка різниця, у чому буде взута нога, коли тиснутиме на педаль? А різниця є.

Легендарний італійський Tod's створив унікальні галькові підошви (їх так ніхто і не зміг повторити), щоб водій міг правильно триматися за кермом, наприклад, старовинного Ferrari.



Це не просто мокасини – вони продумані саме для водія ретро-автомобіля / Фото Tod's Gommino

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