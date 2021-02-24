Приходит весна, поднимается температура. Что это значит? Правильно! Приближается пора пикников и иного рода выездов на природу.

Что в таком случае следует делать автомобилисту? И снова – правильно! Готовиться. То есть, сделать для своей машины и себя полезный апгрейд. Об этом сегодня и поговорим на Men 24.

Еще немного о стиле Его захотят все: немцы подарили новую жизнь 40-летнему байку Moto Guzzi 850T4

Водительские перчатки Christophe Fenwick

Кристоф Фенвик – коллекционер классических автомобилей и мотоциклов из Парижа. Однажды он решил подобрать себе перчатки – стильные настолько, чтобы соответствовали его поездкам. Но не нашел таких, и решил создать их сам.

Фенвик разработал собственную линейку роскошных кожаных перчаток для вождения. Более того – еще и эксклюзивный метод нанесения патины на кожу, с помощью которого придавал перчаткам "привкус" старины.



Кожаная роскошь от Кристофа Фенвика / Фото Christophe Fenwick

Мотоциклетный шлем Hedon

Hedon – разработанные в Лондоне шлемы ручной работы в классическом стиле ретро и гоночном стиле, причем хорошо адаптированные для современных джентльменов.

Чаще всего они имеют двойные линзы против тумана, трехканальный вентиляцию, кожаные накладки. А самое главное – просто убийственный вид.



Классический шлем от Hedon / Фото Hedon

Куртка Belstaff Shearling

Куртка Fraser известного британского бренда Belstaff – удачный гибрид лучших качеств одежды мотоциклиста и пилота-истребителя.

Шитые каналы на плечах, асимметричное крепления на четыре кармана на молниях формируют великолепный стиль, а куртка к тому же теплая!



Шикарная куртка бренда Belstaff / Фото Belstaff Shearling

Солнцезащитные очки Paul Smith

Замечательный апгрейд – очки от Пола Смита из ограниченной серии Alrick. Британский дизайнер сэр Смит дебютировал с ними еще 10 лет назад, и с тех пор неизменно распродает все до последней пары.

Особого стиля им придают кожаные боковые щитки. Очки, к слову – ручной работы.



В таких очках невозможно не пленить женские сердца / Фото Paul Smith

Водительские мокасины Tod's Gommino

Казалось бы, какая разница, в чем будет обута нога, когда давит на педаль? А разница есть.

Легендарный итальянский Tod's создал уникальные галечные подошвы (их так никто и не смог повторить), чтобы водитель мог правильно держаться за рулем, например, старинного Ferrari.



Это не просто мокасины – они продуманы именно для водителя ретро-автомобиля / Фото Tod's Gommino