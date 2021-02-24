5 суперстильных аксессуаров для водителей для апгрейда к весне
Приходит весна, поднимается температура. Что это значит? Правильно! Приближается пора пикников и иного рода выездов на природу.
Источник:Maxim
Что в таком случае следует делать автомобилисту? И снова – правильно! Готовиться. То есть, сделать для своей машины и себя полезный апгрейд. Об этом сегодня и поговорим на Men 24.
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Водительские перчатки Christophe Fenwick
Кристоф Фенвик – коллекционер классических автомобилей и мотоциклов из Парижа. Однажды он решил подобрать себе перчатки – стильные настолько, чтобы соответствовали его поездкам. Но не нашел таких, и решил создать их сам.
- Фенвик разработал собственную линейку роскошных кожаных перчаток для вождения. Более того – еще и эксклюзивный метод нанесения патины на кожу, с помощью которого придавал перчаткам "привкус" старины.
Кожаная роскошь от Кристофа Фенвика / Фото Christophe Fenwick
Мотоциклетный шлем Hedon
Hedon – разработанные в Лондоне шлемы ручной работы в классическом стиле ретро и гоночном стиле, причем хорошо адаптированные для современных джентльменов.
- Чаще всего они имеют двойные линзы против тумана, трехканальный вентиляцию, кожаные накладки. А самое главное – просто убийственный вид.
Классический шлем от Hedon / Фото Hedon
Куртка Belstaff Shearling
Куртка Fraser известного британского бренда Belstaff – удачный гибрид лучших качеств одежды мотоциклиста и пилота-истребителя.
- Шитые каналы на плечах, асимметричное крепления на четыре кармана на молниях формируют великолепный стиль, а куртка к тому же теплая!
Шикарная куртка бренда Belstaff / Фото Belstaff Shearling
Солнцезащитные очки Paul Smith
Замечательный апгрейд – очки от Пола Смита из ограниченной серии Alrick. Британский дизайнер сэр Смит дебютировал с ними еще 10 лет назад, и с тех пор неизменно распродает все до последней пары.
- Особого стиля им придают кожаные боковые щитки. Очки, к слову – ручной работы.
В таких очках невозможно не пленить женские сердца / Фото Paul Smith
Водительские мокасины Tod's Gommino
Казалось бы, какая разница, в чем будет обута нога, когда давит на педаль? А разница есть.
- Легендарный итальянский Tod's создал уникальные галечные подошвы (их так никто и не смог повторить), чтобы водитель мог правильно держаться за рулем, например, старинного Ferrari.
Это не просто мокасины – они продуманы именно для водителя ретро-автомобиля / Фото Tod's Gommino
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