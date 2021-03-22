Секс – однозначно приятное занятие. Но мы настолько сильно зацикливаемся на изучении позиций и поиске заветных эрогенных зон, что просто не знаем другие интересные факты, связанные с ним. Men 24 расскажет тебе несколько неожиданных утверждений, которые могут заставить тебя по-новому взглянуть на занятия любовью. Некоторые из них позволят избавиться соображений, которые мешают удовлетворению.

Практика, конечно же, необходима. Но как-то странно заниматься сексом, не зная об этом процессе больше. К твоему вниманию несколько крутых фактов, которые позволят пересмотреть свое отношение к этому приятному процессу.

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1. Сколько длится идеальный секс

Этот пункт посвящается всем жертвам порно. В этих фильмах сексом могут заниматься по полтора часа. И, при этом, даже не вспотеть. В реальной же жизни все гораздо скромнее. Поэтому не нужно требовать от себя большего, чем может твой организм.

Исследования свидетельствуют о том, что средняя продолжительность секса – от 8 до 13 минут. Конечно же, необязательно вкладываться именно в этот хронометраж. У вас все однозначно может и должно быть по-другому. А еще не стоит забывать, что говорится о самом процессе проникновения. Прелюдии отдельно, секс отдельно.



В среднем секс длится от 8 до 13 минут / Фото Unsplash

2. Сексом круто заниматься после тренировки

А тебя хоть раз в жизни посещала мысль о том, чтобы заняться сексом после тренировки? Если посещала, то воплощал ли ты ее в жизнь? Если нет, то очень и очень зря. После тренировки возрастает уровень тестостерона, увеличивается кровообращение вокруг половых органов. Также повышается выносливость. Поэтому секс после тренировки – лучшая идея для тех, кто хочет получить еще больше удовольствия от этого процесса. Но не стоит забывать, что сами тренировки не должны быть слишком утомительными.

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3. Женщина достигает оргазма быстрее благодаря мастурбации

Не все женщины могут достичь оргазма во время секса, и это нормально. Поэтому твоя задача – позаботиться о дополнительной стимуляции. Исследователи проанализировали, что в среднем женщина достигает оргазма за 4 – 5 минут при мастурбации, по сравнению с 12 – 20 минутами во время секса.



С помощью мастурбации можно помочь партнерше достичь оргазма / Фото Unsplash

4. Правильный презерватив дарит еще больше удовольствия

Презервативы используются не только для защиты от незапланированной беременности, а также инфекций. Современные "резиновые плащики" могут также обеспечить максимальное удовольствие. Презервативы бывают с точечками, ребристыми, смазанные лубрикантом, который дарит новый спектр ощущений. Поэтому хватит думать о том, что презерватив – изделие, которое лишает тебя удовольствие.

5. Эротические фантазии – распространенное явление

Исследования показывают, что люди склонны вообще отрицать эротические сны. Но около 10% сновидений – сексуальные сны. А самое интересное то, что они регулярно снятся людям, которые находятся в отношениях. И это нормально. Не нужно стесняться эротических сновидений. Они не всегда столь буквальные.



Не стоит стесняться эротических снов / Фото Unsplash

Надеемся, что эти факты о сексе позволят пересмотреть твоё отношение к этому чрезвычайно приятному процессу. Теперь ты знаешь, сколько должен длиться секс, как помочь возлюбленной достичь оргазма, а также, почему не стоит бояться презервативов.