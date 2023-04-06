Він зізнається, що виснаження супроводжувало його весь час. Він був втомлений розумово і фізично. Особливо, коли повертався додому після роботи. Тож буквально падав без сил на диван. Це змусило його подумати над тим, що пора щось міняти.

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Я роками намагався привести себе у форму, але завжди був надто млявим, щоб робити це належним чином. Однак я побачив деякі перетворення, які дійсно надихнули мене зробити це правильно,

– зауважив він.

Переглянув свій раціон

Сам він з Середземномор'я. І його дієта була ледь не еталонною. Але чоловік зізнається, що вживав надто багато цукру та хліба. Натомість у його раціоні було недостатньо "хороших жирів".

"Тож мій день міг починатися з пластівців на сніданок. Потім бутерброд на обід і трохи фруктів на полуденок. Протягом дня я їв чипси та печиво, і завжди перекушував, сидячи в офісі. Вечеря необов'язково була нездоровою, але я часто наїдався, а потім продовжував перекушувати десертом або сиром", – додав він.



Він переглянув свій раціон / Фото freepik

Він почав харчуватися за планом. Це дозволило збалансувати кількість вуглеводів, жирів і білків. Наш герой зізнається, що теж мав хибне уявлення про здорове харчування. Для нього теж було дивиною дізнатися, що вуглеводи необхідні, щоб отримувати енергію для роботи над своїм тілом.

"Тепер я можу перекусити вранці йогуртом з протеїном і чорницею, і це значно ситніше", – зауважив він.

Він змінив свій фітнес-план

Наш герой розповів, що його тренування у спортзалі включали фундаментальні силові вправи. Він використовував вільні ваги та звичайні тренажери. Приділяв роботі над своїм тілом він два дні на тиждень. Крім того, раз на тиждень тренувався самостійно.

Я і раніше займався з обтяженнями, але нерегулярно, і швидко зрозумів, як багато мені потрібно було дізнатися про форму і концентрацію,

– сказав він.



Тепер він виконує кожну вправу без поспіху / Фото Seniv Petro

Чоловік навчився нарешті не поспішати й отримувати більше від кожного підходу. Це значно краще, ніж ривками тягати штангу у прагненні ледь не вибити нею стелю.

Він зауважив, що увага тренера до деталей вберегла його від травм. Це дозволило йому отримати максимум користі від кожної вправи. Та й загалом тренер став неймовірним мотиватором, тренером і наставником. А ще й другом.

Яких результатів він досягнув

За 16 тижнів йому вдалося зменшити відсоток жиру в організмі вдвічі, з 20% до близько 10%. Він почав тренування з вагою 69 кілограмів, а по завершенні чотирьох місяців його вага – 58 кілограмів. І на фото дійсно можна побачити, наскільки він змінився за цей час.



Чоловік за 16 тижнів схуднув на 11 кілограмів / Фото Men's Health

Я став підтягнутішим, сильнішим і швидшим, ніж будь-коли раніше. Я не був у такій формі 30 років тому; зараз я відчуваю, що перебуваю у розквіті сил,

– зауважив він.

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Наш герой зізнається, що почувається тепер в рази краще. Він не втомлюється як раніше. Ба більше, почувається бадьорим і готовим впоратися з повсякденним тиском роботи.