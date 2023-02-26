Отже, ідея пошуку таких планет дуже приваблива. Небезпечні кліматичні та екологічні зміни на Землі можуть перетворити її щонайменше на непривітне місце. Тож чимало вчених та бізнесменів міркують про ймовірність перенесення цивілізації на інші потенційно придатні для життя планети.

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Іспанські вчені нарахували 59 потенційно придатних для людства планет

Утім, найчастіше мають на увазі та на меті Марс або, скажімо, Місяць. Однак це нелегке завдання навіть на першому етапі. На заваді стоять відсутність води та екстремальні температури.

Однак нещодавнє відкриття вчених з Іспанії може змінити перспективи. Вони знайшли 59 схожих на придатні для життя планет навколо Сонячної системи, можна сказати – поблизу.

Відкриття вражає. Адже якихось 30 років тому ми не знали жодної планети за межами нашої Сонячної системи, а сьогодні вже відомо понад 5300 екзопланет (світів, що обертаються навколо зірок, відмінних від нашого Сонця).

Тепер взагалі дивовижний прогрес у дослідженнях вийшов на новий рівень: 59 із них мають достатньо характеристик, щоб вважатися потенційно придатними для життя. Наприклад, мають запас води, твердий ґрунт або прийнятну температуру.



Земля та екзопланета Kepler-138d, яка може мати води на 50% свого об'єму / Картинка Монреальського університету

Звісно, не всі з них мають ці характеристики, та й нема такого світу, на якому всі вони зустрічаються разом. Тому поспішно вважати, що ці планети готові до проживання людей, але – принаймні можуть стати такими в майбутньому. Наприклад:

Чотири скелясті планети з твердою поверхнею, схожі на нашу, розташовані на ідеальній відстані від своєї зірки: не надто далеко, щоб замерзнути, і не надто близько, щоб згоріти.

Ще дві планети є у списку світів з найвищим індексом подібності до Землі.

І ще дві, щойно відкриті, обертаються навколо зірки GJ 1002 на відстані меншій за 16 світлових років.

Та зауваж: хоча ідея потенційно придатних для життя планет є дуже привабливою для роздумів про виживання людства за межами Землі, правда в тому, що це лише початок процесу. Інформації поки що недостатньо, щоб точно знати склад і поведінку цих потенційно придатних для життя планет.

Поки що ми можемо лише обчислити масу і температуру, виходячи з відстані цих світів від їхньої зірки, але для серйозного розгляду нового світу бракує деталей і даних. Тому найкраще, що ми можемо робити на цей час – це дбати про планету, яку вже маємо.