Следовательно, идея поиска таких планет очень привлекательна. Опасные климатические и экологические изменения на Земле могут превратить ее как минимум в неприветливое место. Многие ученые и бизнесмены рассуждают о вероятности переноса цивилизации на другие потенциально пригодные для жизни планеты.

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Испанские ученые насчитали 59 потенциально пригодных для человечества планет

Впрочем, чаще всего подразумевают и ставят целью Марс или, скажем, Луну. Однако это нелегкая задача даже на первом этапе. Препятствуют отсутствие воды и экстремальные температуры.

Однако недавнее открытие ученых из Испании может изменить перспективу. Они нашли 59 похожих на пригодные для жизни планеты вокруг Солнечной системы, можно сказать – поблизости.

Открытие поражает. Ведь каких-то 30 лет назад мы не знали ни одной планеты за пределами нашей Солнечной системы, а сегодня уже известно больше 5300 экзопланет (миров, вращающихся вокруг звезд, отличных от нашего Солнца).

Теперь вообще удивительный прогресс в исследованиях вышел на новый уровень: у 59 из них достаточно характеристик, чтобы считаться потенциально пригодными для жизни. Например, они имеют запас воды, твердую почву или приемлемую температуру.



Земля и экзопланета Kepler-138d, которая может иметь воду в 50% своего объема / Картинка Монреальского университета

Конечно, не все из них имеют эти характеристики, и нет такого мира, на котором все они встречаются вместе. Поэтому поспешно считать, что эти планеты готовы к проживанию людей, но – по крайней мере могут стать такими в будущем. К примеру:

Четыре скалистых планеты с твердой поверхностью, похожие на нашу, расположены на идеальном расстоянии от своей звезды: не слишком далеко, чтобы замерзнуть, и не слишком близко, чтобы сгореть.

Еще две планеты находятся в списке миров с самым высоким индексом подобия Земле.

И еще две, только что открытые, вращаются вокруг звезды GJ 1002 на расстоянии менее 16 световых лет.

Но заметь: хотя идея потенциально пригодных для жизни планет очень привлекательна для размышлений о выживании человечества за пределами Земли, правда в том, что это лишь начало процесса. Информации пока недостаточно, чтобы точно знать состав и поведение потенциально пригодных для жизни планет.

Пока мы можем лишь вычислить массу и температуру, исходя из расстояния этих миров от их звезды, но для серьезного рассмотрения нового мира не хватает деталей и данных. Поэтому лучшее, что мы можем делать в настоящее время – это заботиться о планете, которую уже имеем.