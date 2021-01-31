Ну какой мужчина не хочет быть хорошим в постели? А что он для этого делает? Правильно, почти ничего. Но если прислушаться к советам экспертов, то можно прокачать эти 6 признаков, свидетельствующих, что перед ней настоящий ас в сексе!

Источник: GQ

Бетани Риккарди, эксперт по сексу с TooTimid, и Кевин Дарне, основатель LoverAlert911.com рассказали, какие признаки свидетельствуют о том, что ты действительно великолепен в постели. Поэтому обрати на них внимание. Возможно, что-то нужно прокачать, чтобы поражать свою любимую еще больше!

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1. Ты любишь секс

Один из показателей того, насколько ты крут в сексе, – это то, насколько тебе нравится он. Если ты обычно ищешь чего-то нового, с радостью удивляешь свою партнершу и находишь силы и время для секса, скорее всего, у тебя это хорошо получается. Эксперты говорят, что людям нравится то, в чем они чувствуют себя не откровенными профанами.



Невозможно любить секс, если ты в нем не слишком умелый / Фото Unsplash

2. Ты открыт для экспериментов

Эксперты говорят, что наличие прелюдии, желание совершенствовать технику занятия сексом, а также изменение позиций также являются признаком, что в сексе ты съел собаку. Ведь этот процесс для тебя – не просто о проникновении и эякуляцию.

3. У тебя есть уверенность

Когда дело доходит до секса, неуверенность – твой злейший враг. Уверенность в себе может помочь тебе быть рискованным, пробовать что-то новое, спрашивать партнершу, чего именно она хочет. Ты контролируешь ситуацию и делаешь все для того, чтобы ваш секс был еще лучшим.



Твоя уверенность в себе помогает контролировать ситуацию / Фото Unsplash

4. Ты знаешь, что делать до оргазма

Чтобы хорошо заниматься сексом, тебе нужно знать, что нравится тебе, и что работает. То же касается партнерши. Это позволит получать не только удовольствие от процесса, но и достигать желаемого оргазма. А здесь главное – прислушиваться к своим телам, а также не стесняться говорить о сексе.

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5. Ей это нравится, и ты знаешь, как поддерживать это

Важнейший показатель того, что ты хорош в постели, – реакция твоей возлюбленной. Если ей нравится так же как и тебе, то ты можешь знать, что ты хорош в сексе или, по крайней мере, делаешь все правильно.

6. Ты хочешь подарить ей удовольствие

Тот, кто заботится только о собственном удовольствии, никогда не будет крутым в сексе. В результате этот процесс должен дарить удовольствие вам обоим. Поэтому в хорошем сексе нет места эгоизму. И хороший любовник не будет доволен, если его партнерша осталась без внимания.



Ты помнишь о том, что в сексе нет места эгоизму / Фото Unsplash

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