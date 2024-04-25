Но есть несколько универсальных способов, на которые стоит обратить внимание. И кто знает, вдруг один из них или несколько в комбинации действительно смогут помочь избавиться от токсичного прошлого.
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Как отойти от отношений, которые уже завершились, но еще не отпустили
- Выбросить бывшую из соцсетей. Давняя мудрость абсолютно справедлива: с глаз долой – из сердца вон. Ощущаешь навязчивую идею открыть ее страницу в инстаграме? Немедленно избавься от нее. Чтобы забыть человека, ты должен заблокировать его в социальных сетях. Это так же радикально, как удалить что-то из корзины, но эта радикальность оправдана.
- Встречаться с разными людьми. Можно пережить одну любовь с другой. Или просто назначать много встреч, разговоров, добавить в жизнь, возможно, немного разврата. Рассчитывай на помощь друзей, но и принимай, что новые знакомства могут появиться из самых неожиданных мест.
- Двигаться. Ничто так не улучшает самочувствие, как физические упражнения. Они стимулируют выработку нейромедиатора серотонина, который снимает апатию, тревогу и стресс. Для начала – бег, велосипед, быстрая прогулка по окрестностям. Подыши свежим воздухом и отпусти старые эмоции.
Совершенного рецепта нет, как забыть бывшую, но есть несколько советов / Фото karlyukav@freepik
- Выпустить боль наружу. Плесень любит человеческое сердце. Если мы будем держать боль внутри, она будет гноиться и множиться. Не стоит слишком жалеть себя, нужно выйти с болью от разрыва и поговорить о ней. Чем больше ты будешь говорить, тем больше она будет размываться и испаряться.
- Увидь в этом возможность для самосовершенствования. Люди же расстаются не просто так. И раз это произошло, почему бы расставание не должно стать возможностью двигаться дальше? Это шанс усовершенствовать себя и стать лучшим человеком. Загляни внутрь себя и поработай со своими слабостями, которыми, возможно, пренебрегал во время отношений.
- Снова встречайся и расставайся. Люди склонны превозносить прошлое, и со временем даже тяжелые воспоминания становятся хорошими. И как-то может показаться, что снова начать встречаться с бывшей – неплохая идея. Что ж, а попробуй – не сопротивляйся. И после того, когда вы расстанетесь по тем же причинам, что и в прошлый раз, ты больше никогда не будешь о ней думать.