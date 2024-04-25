Но есть несколько универсальных способов, на которые стоит обратить внимание. И кто знает, вдруг один из них или несколько в комбинации действительно смогут помочь избавиться от токсичного прошлого.

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Как отойти от отношений, которые уже завершились, но еще не отпустили

Выбросить бывшую из соцсетей. Давняя мудрость абсолютно справедлива: с глаз долой – из сердца вон. Ощущаешь навязчивую идею открыть ее страницу в инстаграме? Немедленно избавься от нее. Чтобы забыть человека, ты должен заблокировать его в социальных сетях. Это так же радикально, как удалить что-то из корзины, но эта радикальность оправдана.

Давняя мудрость абсолютно справедлива: с глаз долой – из сердца вон. Ощущаешь навязчивую идею открыть ее страницу в инстаграме? Немедленно избавься от нее. Чтобы забыть человека, ты должен заблокировать его в социальных сетях. Это так же радикально, как удалить что-то из корзины, но эта радикальность оправдана. Встречаться с разными людьми. Можно пережить одну любовь с другой. Или просто назначать много встреч, разговоров, добавить в жизнь, возможно, немного разврата. Рассчитывай на помощь друзей, но и принимай, что новые знакомства могут появиться из самых неожиданных мест.

Можно пережить одну любовь с другой. Или просто назначать много встреч, разговоров, добавить в жизнь, возможно, немного разврата. Рассчитывай на помощь друзей, но и принимай, что новые знакомства могут появиться из самых неожиданных мест. Двигаться. Ничто так не улучшает самочувствие, как физические упражнения. Они стимулируют выработку нейромедиатора серотонина, который снимает апатию, тревогу и стресс. Для начала – бег, велосипед, быстрая прогулка по окрестностям. Подыши свежим воздухом и отпусти старые эмоции.

Совершенного рецепта нет, как забыть бывшую, но есть несколько советов / Фото karlyukav@freepik