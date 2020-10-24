Ти знав, що своїми ж руками можеш спричинити безсоння? На твій відпочинок вночі впливає і ритм життя, і харчування, і звички, які у тебе є. Ми на Men 24 пройдемося по поширених вечірніх звичках, від яких варто відмовитися, якщо хочеш міцно спати!

Ці звички можуть стати причиною проблем зі сном, тож Men 24 рекомендує від них відмовитися.

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1. Пити багато води

Ясна річ, що пити потрібно. Але це не означає, що перед сном варто влити у себе літр чаю, аби поповнити водний баланс. Найменше, що на тебе очікує, – бажання сходити до туалету вночі. Також надмірна кількість води може стати причиною набряків на обличчі та мішків під очима.



Не намагайся перед сном влити у себе добову кількість води / Фото pixabay

2. Куріння

Безсоння може викликати не лише кофеїн, а й нікотин. Він також прискорює твоє серцебиття, підвищує кров'яний тиск, а також порушує мозкову діяльність. Тож не дивуйся, що ти довго не можеш заснути та розслабитися в ліжку. Та й уночі може виникнути бажання викурити ще одну цигарку.

Експерти рекомендують не курити бодай за 90 – 120 хвилин до сну, аби мінімізувати вплив.



Куріння та кофеїн можуть викликати безсоння / Фото pixabay

3. Займатися у тренажерному залі

Ясна річ, що спорт принесе тобі користь. Але потрібно розділяти види вправ. Одні дозволяють нам розслабитися, а інші – роблять нас активними.

Втім, тренери рекомендують займатися бодай за 3 – 4 годин до сну. Інакше твоя нервова система буде збудженою, що не дасть тобі заснути відразу.



Вибирай легкі тренування перед сном, аби розслаблятися / Фото pixabay

4. Користуватися гаджетами

Зізнаємося, що ми розлучаємося зі смартфоном за 30 секунд до вкладання у ліжко. І то лише тому, що гаджет потрібно поставити на зарядку. Але експерти рекомендують вечір проводити без смартфонів, планшетів, ноутбуків або телевізорів.

Краще за кілька годин до сну прочитати щось цікаве. Для цього можеш використати електронну або паперову книжку. Це дозволить розслабитися та швидше заснути.



Гаджети перед сном краще замінити на книжки / Фото pixabay

5. Гарячий душ

На жаль, звичка приймати гарячий душ або ванну перед сном може стати причиною появи проблем зі сном. Надто гаряча вода підсилить твій кровообіг, а також стимулює приплив крові до голови. Це зробить тебе бадьорим. А який уже сон, якщо ти хочеш щось робити та не знаходиш собі місця?

Тож перед сном варто приймати теплий душ або не надто гарячу ванну. Це дозволить і розслабитися, і змити зайвий бруд з тіла.



Перед сном краще прийняти теплий душ / Фото adobestock

6. Стрес

На жаль, на твій сон також впливає емоційний сплеск. Тож не потрібно дивуватися, що сварка з коханою може стати причиною безсоння. Саме тому експерти рекомендують завершувати усі складні справи, які викликають у тебе сплеск емоцій, за 1 – 2 години до сну.

Позбався цих звичок, і твій сон однозначно буде міцним і здоровим. Також не забувай перед сном провітрити спальню та регулярно прати постільну білизну. Це дозволить отримати задоволення від нічного відпочинку!

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