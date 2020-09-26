Восени дні стають коротшими, ночі холоднішими, а виринати з-під теплої ковдри стає все важче з кожним днем. Але ж ти не можеш відправитися в осінньо-зимову сплячку (а так хотілося б). Саме тому ми ділимося з тобою кількома способами побороти втому восени.

Отже, що потрібно зробити, аби побороти осінню втому, читай на Men 24.

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1. Більше сонця

Якщо ти звик до літнього сонечка, то немає нічого дивного в тому, що осіння похмурість вибиває тебе з колії. Але це не причина засмучуватися, вмикати лампи та прикидатися, що ти – на Балі. Просто навчися користуватися моментом, коли заповітне сонце все ж.

Не сиди з закритими шторами цілісінькі дні вдома та в офісі. Якщо ти працюєш, то віддавай перевагу робочому місцю біля вікна. Воно все ж світліше.

І не забувай під час кожної обідньої перерви виходити на вулицю, аби подихати повітрям. Цілком імовірно, що ще й сонечком зможеш помилуватися. Якщо, звичайно ж, не ллє цілий день.



Намагайся працювати якомога ближче до вікна / Фото pixabay

2. Здоровий сон

Ясна річ, що восени ти хочеш спати більше, а сон твій стає міцнішим. Тут немає нічого дивного, адже організм підлаштовується під меншу кількість світла та не бачить сенсу тебе дьоргати раніше, ніж потрібно. Але то організм. Ти ж восени віддаєш перевагу не прогулянкам з друзями, а запійному перегляду серіалів, через що твій сон уже не є таким здоровим і міцним.

Пам'ятай про те, що важливо спати 7 – 9 годин на день. У спальні має бути прохолодно. Світла жодного не має бути, аби організм міг повноцінно відпочивати.

3. Тренування

Ніщо так не бореться з осінньою втомою як спорт. Здавалося б, що ми тут якусь відверту маячню пишемо. А от і ні. Просто не потрібно тягати "залізо" та виснажувати свій організм. А от будити його потрібно ще й як.

Достатньо лише 150 хвилин легкої активності на тиждень, аби отримати позитивний результат. Ба більше, тобі настільки сподобаються зміни, які відбуваються з організмом, що ти знаходитимеш сили для того, щоб вийти на ранкову пробіжку або поплавати у басейні.



Влаштовуй собі ранкові пробіжки / Фото pixabay

4. Розслабся нарешті

От не потрібно вічно нити, що тебе стомило геть усе: робота, сім'я, кохана. Список можемо продовжувати вічність. Зупинися та визначся, чи не забагато ти на себе взяв за останній час? Планування зимової відпустки, активне готування до дня народження друга, 55-ий проєкт на роботі. Агов, годі нагрібати на себе вагон справ, аби потім страждати.

Навчися нарешті ставити все на паузу. Візьми повноцінний вихідний, який ти проведеш без гаджетів.

Поїдь кудись спонтанно у Карпати або сходи з друзями у сауну. Перезавантажуйся. Також можеш використати свої методи розслаблення: читання, перегляд хорошого кіно або ж фізична активність.

5. Правильне харчування

Якось так уже повелося, що втома тотожна з поганим і неправильним харчуванням. Ти їси на ходу, частенько заходиш у фастфуди та зовсім забуваєш про те, що продукти повинні не лише наситити організм, а й принести користь. Тож не дивно, що ти почуватимешся втомленим, якщо у твоєму раціоні суцільні жири та швидкі вуглеводи.

Не забувай про овочі та фрукти: зараз можна готувати круті страви з гарбуза (коштує копійки), не менш корисним буде буряк (не лише для борщу та "Шуби"), а також бобові. Також додай до раціону крупи та злаки. Ну і не забувай про білок, який міститься не лише у відвареній курячій грудинці.



Пам'ятай про корисний і збалансований раціон / Фото pixabay

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Якщо ти нарешті навчишся повноцінно відпочивати, правильно харчуватися, розставляти пріоритети та насолоджуватися кожним днем, то якщо і з'явиться осіння втома, то вона буде приємною. А ти розумітимеш, що кожен твій день насичений і робить тебе кращою версією себе вчорашнього!