Ты знал, что своими же руками можешь вызвать бессонницу? На твой отдых ночью отражается и ритм жизни, и питание, и привычки, которые у тебя есть. Мы на Men 24 пройдемся по распространенных вечерних привычках, от которых стоит отказаться, если хочешь крепко спать!

Эти привычки могут стать причиной проблем со сном, поэтому Men 24 рекомендует от них отказаться.

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1. Пить много воды

Понятное дело, что пить нужно. Но это не значит, что перед сном стоит влить в себя литр чая, чтобы пополнить водный баланс. Меньше, что тебя ожидает, – желание сходить в туалет ночью. Также чрезмерное количество воды может стать причиной отеков на лице и мешков под глазами.



Не пытайся перед сном влить в себя суточное количество воды / Фото pixabay

2. Курение

Бессонницу может вызвать не только кофеин, но и никотин. Он также ускоряет твоё сердцебиение, повышает кровяное давление, а также нарушает мозговую деятельность. Поэтому не удивляйся, что ты долго не можешь заснуть и расслабиться в постели. И ночью может возникнуть желание выкурить еще одну сигарету.

Эксперты рекомендуют не курить хотя бы за 90 – 120 минут до сна , чтобы минимизировать влияние.



Курение и кофеин могут вызвать бессонницу / Фото pixabay

3. Заниматься в тренажерном зале

Понятное дело, что спорт принесет тебе пользу. Но нужно разделять виды упражнений. Одни позволяют нам расслабиться, а другие – делают нас активными.

Впрочем, тренеры рекомендуют заниматься хотя бы за 3 – 4 часа до сна . Иначе твоя нервная система будет возбужденной, что не даст тебе заснуть сразу.



Выбирай легкие тренировки перед сном, чтобы расслабляться / Фото pixabay

4. Пользоваться гаджетами

Признаемся, что мы расстаемся со смартфоном за 30 секунд до укладки в постель. И то только потому, что гаджет нужно поставить на зарядку. Но эксперты рекомендуют вечер проводить без смартфонов, планшетов, ноутбуков или телевизоров.

Лучше за несколько часов до сна прочитать что-то интересное . Для этого можешь использовать электронную или бумажную книгу. Это позволит расслабиться и быстрее уснуть.



Гаджеты перед сном лучше заменить на книги / Фото pixabay

5. Горячий душ

К сожалению, привычка принимать горячий душ или ванну перед сном может стать причиной появления проблем со сном. Слишком горячая вода усилит твоё кровообращение, а также стимулирует приток крови к голове. Это сделает тебя бодрым. А какой уже сон, если ты хочешь что-то делать и не находишь себе места?

Поэтому перед сном следует принимать теплый душ или не слишком горячую ванну . Это позволит и расслабиться, и смыть лишнюю грязь с тела.



Перед сном лучше принять теплый душ / Фото adobestock

6. Стресс

К сожалению, на твой сон также влияет эмоциональный всплеск . Поэтому не нужно удивляться, что ссора с любимой может стать причиной бессонницы. Именно поэтому эксперты рекомендуют завершать все сложные дела, которые вызывают у тебя всплеск эмоций, за 1 – 2 часа до сна.

Избавься этих привычек, и твой сон однозначно будет крепким и здоровым. Также не забывай перед сном проветрить спальню и регулярно стирать постельное белье. Это позволит получить удовольствие от ночного отдыха!