60-річний Роб Стірлінг неофіційно вже бив рекорд – на конференції в Маямі кілька місяців тому. А потім ще трохи потренувався і – переписав (майже) Книгу рекордів Гіннеса. Подробиці розповідаємо на Men 24.

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"Якщо тіло дозволить"

В інтерв'ю перед початком відтискань він сказав журналістам: "Я планую зробити це понад 3200 разів, якщо тіло дозволить".

Це сталося 6 березня. Тіло дозволило, і Стірлінг зміг зробити за одну годину 3264 відтискання! Відеозапис його успішної спроби вже передали до Книги рекордів Гіннеса для перевірки.

Через три – чотири тижні Стірлінг дізнається, чи зарахують офіційно цей рекорд.

Як вдалося досягнути такого результату

Зазвичай Стірлінг відтискається під час щоденних тренувань і може робити до 1500 разів за 30 хвилин. Але ці відтискання – не у військовому стилі, а у змагальному, і мають особливу техніку, яку потрібно застосувати, щоб переконатися, що їх зарахують офіційно. Наприклад, не можна замикатися в упорі, має бути приблизно у кулак відстань між грудьми та землею.



60-річний Стірлінг зміг за одну годину зробити понад 3200 відтискань / Фото fox13news

Стратегія ж переможця така: щоб зробити максимум за годину, треба виконувати короткі серії. Стірлінг робив підходи по 12 разів, вставав, відпочивав приблизно 7 секунд, а потім знову відтискався 12 разів. І так цілу годину.

Які плани у чоловіка далі

Стірлінг сказав, що тепер прагне здобути другий титул: "Є також однохвилинний світовий рекорд – 144 відтискання за одну хвилину, і я поставив собі за мету побити його". Стірлінг також каже, що хоче побити всі можливі світові рекорди з улюбленої вправи.