7 антигігієнічних міфів, у які небезпечно вірити

Джерело:за матеріалами NYMag
Ми не навчаємо правильно прати білизну – але ж ти знаєш, що її треба прати. Ми не радимо, яким дезодорантом користуватися – але ж ти знаєш, що якимось треба.
Поговоримо краще сьогодні на Men 24 про те, чому ти досі сидиш на унітазі з телефоном в руці. І ще про деякі речі, які ти робиш дуже дарма.
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Звісно, ні! Навіть дружині, з якою живеш уже десятиліття.
Тримай свою зубну щітку тільки для себе / Фото pinterest
Ніт. Колупатися у вухах будь-чим – небезпечно. Можна пошкодити барабанну перетинку, і навіть частково втратити слух.
Іноді чоловіки використаний презерватив вивертали, і надягали іншою стороною.
Використовуй презерватив тільки за призначенням, і тільки один раз / Фото pinterest
А от і ні. І ось чому: руки ти після туалету миєш, а смартфон? Точно ні. Так от, всі бактерії, які ти змив із рук після походу в туалет, миттєво повертаються до тебе на руки, щойно ти знову береш свій телефон.
Ага. Тільки-от це шкідливо. Мило майже завжди мокре, а отже – на ньому може розвиватися кишкова паличка, стафілококи та інші бактерії.
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Ну, можна. Але небажано. За один раз нічого страшного, швидше за все, не станеться, але…
Та ні. Її потрібно прати щотижня.