Мы не учим правильно стирать белье – но ты знаешь, что его надо стирать. Мы не советуем, каким дезодорантом пользоваться – но ты знаешь, что каким-то надо.

Поговорим лучше сегодня на Men 24 о том, почему ты до сих пор сидишь на унитазе с телефоном в руке. И еще о некоторых вещах, которые ты делаешь очень зря.

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Гигиенические мифы, о которых следует забыть

Миф: одалживать свою зубную щетку – нормально

Конечно, нет! Даже жене, с которой живешь уже десятилетия.

На щетке остаются все бактерии и вирусы из ротовой полости, а еще и могут быть мелкие частицы крови.



Держи свою зубную щетку только для себя / Фото pinterest

Миф: уши надо чистить ватными палочками

Нит. Ковыряться в ушах чем бы там ни было – опасно. Можно повредить барабанную перепонку, а также частично потерять слух.

Ушную серу лучше просто вымывать. Или протирать влажной салфеткой. Этого будет вполне достаточно.

Миф: можно использованный презерватив использовать вторично

Иногда мужчины использованный презерватив выворачивали, и надевали другой стороной.

Думать, что так можно – жуткий миф. Никогда так не делай.



Используй презерватив только по назначению, и только один раз / Фото pinterest

Миф: сидеть на унитазе со смартфоном – невинное занятие

А вот и нет. И вот почему: руки ты после туалета моешь, а смартфон? Точно нет. Так вот, все бактерии, которые ты смыл с рук после похода в туалет, мгновенно возвращаются к тебе на руки, как только ты снова берешь телефон.

А потом ты жмешь руки друзьям, и ешь теми руками гамбургеры.

Миф: один мыла достаточно на всю семью

Ага. Только вот это вредно. Мыло почти всегда мокрое, а следовательно – на нем может развиваться кишечная палочка, стафилококки и другие бактерии.

Если надо иметь одну мыльную единицу на всю семью – купи бутылку жидкого мыла. Идеально, если она будет с фотоэлектрическим дозатором.

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Миф: можно пользоваться чужим дезодорантом

Ну, можно. Но нежелательно. За один раз ничего страшного, скорее всего, не произойдет, но...

Но постоянно валить на себя микрочастицы чужих волос и кожи – крайне плохая идея.

Миф: постельное белье можно стирать, когда удобно

Да нет. Ее нужно стирать каждую неделю.