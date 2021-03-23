Секс – тот вид деятельности, который требует постоянного совершенствования. Нельзя просто сесть и ждать, что твоя партнерша будет получать безумное удовольствие от процесса. А также следует избегать распространенных ошибок, которые допускает большинство мужчин. Не делай так!

Занятия сексом – не только концентрация на позициях, а также эрогенных зонах партнерши. Этот процесс значительно больше, чем просто проникновения и ритмичные колебания. Поэтому нужно прокачивать свои скиллы, если хочешь стать настоящим асом в этом деле. Далее мы расскажем о распространенных ошибках во время секса, которых ты не должен допускать.

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1. Секс начинается в спальне

Запомни раз и навсегда, что женщины не возбуждаются за 3 секунды. Секс-терапевт Ян Кернер подчеркивает, что нужно работать над сексом с начала дня. После пробуждения обними свою возлюбленную, поцелуй ее. Во время прогулки держитесь за руки.

"Объятия в течение 30 секунд стимулируют окситоцин – гормон у женщин – который создает ощущение связи и доверия", – подчеркнул он.



Эксперты рекомендуют работать над возбуждением задолго до секса / Фото Unsplash

Она должна чувствовать, что ты ценишь ее и получаешь удовольствие от совместного времяпрепровождения. Если в течение дня поддерживать огонек желания у женщины, то вечером вспыхнет настоящий пожар страсти.

2. Ты думаешь, что знаешь все

Иногда твоя партнерша может симулировать оргазм, чтобы не обидеть тебя. А тебе может казаться, что ты все делаешь правильно. И самая большая твоя ошибка в том, что ты не ставишь ни одного вопроса. Кернер предлагает спрашивать возлюбленную, что бы она хотела изменить, а что – нет. Другими словами, тебе нужно спросить у нее дорогу, чтобы не потеряться на пути к оргазму.

3. Придерживаешься своего плана

Не стоит думать, что если она достигла оргазма в определенной позиции несколько раз подряд, то больше ничего не нужно менять. Ее возбуждение может зависеть от настроения, а также от месячного цикла. Поэтому следует чувствовать свою партнершу. Помни о том, что не существует инструкции, которая могла бы безотказно каждый раз работать.

"Обрати внимание на свою партнершу. Попробуй разные вещи и посмотри, как она на них реагирует", – подчеркивает психолог Лонни Барби.



Секс не должен быть предсказуемым / Фото Unsplash

4. Концентрируешься только на физическом контакте

Что тебе в первую очередь приходит на ум, когда мы говорим слово "прелюдия"? Так и знали, что ты сразу же подумал о стимуляции клитора, сосков, а также поцелуях. Все это, конечно же, нужно. Но стоит также помнить, что секс для женщины – не только физическое занятие. Женщины часто возбуждаются благодаря эротическим фантазиям. Поэтому не ленись делиться своими ощущениями с партнершей.

5. Ждешь, что секс закончится оргазмом

Статистика свидетельствует о том, что 80% женщин не могут достичь оргазма только от занятия секса. Оно и неудивительно, ведь большинство поз для секса не позволяют стимулировать клитор. Ладно, то как тогда удовлетворить свою возлюбленную?

"Женщины достигают оргазм значительно чаще от орального секса, чем вагинального", – добавляет Кернер.

Он также предлагает добавить к процессу секс-игрушки, которые помогут стимулировать ее эрогенные зоны. И не нужно переживать, что какая-то игрушка заменит ей тебя в постели. Это невозможно.



Совсем не обязательно концентрироваться на оргазме / Фото Unsplash

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6. Ты пропускаешь момент соблазнения

Конечно же, ты уже добился ее, то и не нужно больше стараться. А вот и нет. Секс-эксперты рекомендуют работать над соблазнением . Попробуй определить, что больше всего нравится твоей партнерше. Возможно, ее возбуждают прикосновения. А, возможно, грязные словечки. Ты должен чувствовать, что позволяет ей разогреться, чтобы она могла получить еще больше удовольствия во время секса.

7. Ты сосредоточен на "кнопке"

Большинству женщин для достижения оргазма необходима стимуляция клитора. Но это гораздо сложнее, чем ты можешь себе подумать.

Купер отмечает, что некоторые мужчины "не понимают анатомию клитора". Это значительно больше, чем маленькая "кнопка", которую ты можешь увидеть. Ее нервные окончания распространяются по вульве и влагалище. Все эти потенциальные точки удовольствие стоит изучить.

Секс-эксперты рекомендуют быть не слишком агрессивными во время стимуляции. Чрезмерная сексуальная агрессия может лишить некоторых женщин удовольствие. Поэтому нужно внимательно следить за реакцией партнерши, чтобы не упустить момент, когда "приятно" переходит в "ужасно".



Совсем не обязательно сосредотачиваться только на клиторе / Фото Unsplash

Учиться лучше, конечно же, на чужих ошибках. Но если ты тоже их допускаешь, то важно стараться в дальнейшем избегать их. Секс должен приносить удовольствие вам обоим. Поэтому занимайтесь любовью, ибо вы этого достойны!