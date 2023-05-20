Короткая стрижка (даже очень-очень короткая) – это всегда стильно. А еще и не требует укладки и особого ухода. Но перед тем, как погрузиться в процесс бритья головы, прочти несколько дельных советов – от профессиональных барберов.

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Купи хорошую машинку для стрижки волос

Триммер для бороды будет недостаточно мощным для волос на голове, которые на самом деле гораздо гуще. Так что лучше приобрести машинку для стрижки волос, которая позволит легко подстригать голову за один раз – вместо того, чтобы начинать, останавливаться и повторять снова и снова. А машинки еще и гораздо надежнее, маневреннее, лучше работают по контурам головы.

Также тебе понадобится ручное зеркало, чтобы брить бока и затылок (остерегайся слепых зон).

Вымойте волосы и изучи кожу головы

Важно, чтобы волосы были свежими и вымытыми перед тем, как брить голову. Это гарантирует, что волосы будут "стоять" естественно, а не в том направлении, в котором его заключили или в каком оно "прилегло" во время сна. Кроме того, сложнее стричь волосы, на которых остались остатки моющего средства.

Барберы также советуют провести тщательный аудит кожи головы – чтобы во время бритья вдруг не получить кровавую баню в стиле Суини Тодда.

Брейся немного дольше, чем тебе бы хотелось

Если ты впервые взялся за эту работу, не рискуй. Ты всегда можешь срезать больше, но не сможешь вернуться назад.

Лучше всего начать с большего размера, а затем постепенно сокращать к желаемой длине.



Короткая стрижка – даже очень короткая – всегда в трендах / Фото Racool_studio@freepik

Двигайся против направления роста волос

Лучше стричь против направления роста волос, чтобы во время стрижки подталкивать их вверх. Если двигаться в направлении роста, некоторые более длинные волоски могут избежать обрезания. Самый простой способ – начать с зоны бакенбардов и двигаться вверх против направления роста волос, к затылку и затем к макушке.

А после этого нужно остановиться и почистить лезвия, чтобы убедиться, что они продолжат резать гладко.

Берись за макушку, когда закончил с боками

Когда с боками завершил, можно переходить к макушке. Здесь могут возникнуть сложности, поскольку на этом этапе волосы закручиваются и за ними сложнее следовать. Поэтому можно немного развлечься и подстричь волосы вволю, вперед-назад, а затем еще раз, и еще раз с одной стороны к другой.

Повторяй столько раз, сколько нужно.

Если подстриг слишком мало

Если хочешь подстричь больше волос, возьми соответствующую насадку и повтори процесс. Может, придется сделать и дюжину проходов.

Ну, а если тебя устраивает длина, просто тщательно проверь всю голову, чтобы не было каких-то упрямых торчащих наружу волос. И, при необходимости, отстриги их ножницами.

Почисти машинку и помой голову

К большинству машинок для стрижки добавляется маленькая щеточка и смазка, чтобы металлические части хорошо прилегали друг к другу. После окончания бритья хорошо почисти лезвие и смажь его небольшим количеством масла. А потом прими душ, чтобы все смыть.

Твоя новая прическа высохнет за рекордно короткое время – после этого следует проверить ее еще раз и убрать ножницами остатки волос, если вдруг такие "вылезут".