Запретный плод всегда слаще. Поэтому нет ничего удивительного, что нас частенько тянет к людям, с которыми лучше вообще не иметь дел. Особенно, если тянет не так сердце, как половой член. Men 24 рассказывает о 7 типах людей, с которыми категорически не стоит флиртовать.

Если ты не хочешь проблем на свою филейную часть – не начинайте флиртовать с этими людьми. Men 24 предупреждает, что это ничем хорошим для тебя не закончится!

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1. Коллеги по работе

Ни в коем случае не стоит флиртовать с коллегами. Во-первых, тебе с ними работать. Во-вторых, сплетни на работе распространяются со скоростью света. В-третьих, ты можешь быть не первым и даже не третьим, кто пытается завязать отношения с самой красивой сотрудницей компании. Оно тебе надо?



С коллегами по работе и руководителями лучше не флиртовать / Фото unsplash

2. Руководители

Казалось бы, все это и без нас знают. Но служебные романы, в которых отношения завязываются не только с коллегами, но и с руководителями, становятся чрезвычайно популярными. Если ты не хочешь менять место работы – откажись от мысли о флирте с боссом. Даже если вы будете тщательно скрывать ваши отношения, это не слишком положительно повлияет на них. На работе тебя будут ругать за невыполненную работу. А дома – за отсутствие оргазма?

3. Родственники

Представим, что у тебя есть очень красивая какаятатамюродная сестра. И, казалось бы, вы не настолько родные, чтобы отказываться от отношений. Но это мнение нужно сразу же выбрасывать из головы. Вот представь ситуацию, когда ты родителям сообщаешь о желании жениться на ней. Их реакция поможет тебе не делать ошибки!

4. Бывшая твоего друга

Это вообще смертный грех. Запомни раз и навсегда, что флиртовать с бывшей своего друга – худшее, что ты можешь сделать для вашей дружбы. Ты же не хочешь сделать ему больно, правда?



Бывшая твоего друга – девушка, о которой ты не имеешь права думать / Фото unsplash

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5. Подруги твоей бывшей

Здесь та же ситуация. Не стоит делать больно человеку, с которым у тебя были отношения. Просто представь себе, насколько убого будет выглядеть твоя попытка построить отношения с ее лучшей подругой. Да и зачем собственноручно разрушать их дружбу?

6. Твоя невестка

Представь, что твой младший брат сумел построить отношения с самой красивой девушкой на планете. Представил? А теперь запомни на всю жизнь, что флиртовать с ней не стоит ни в коем случае. Даже если она сама заигрывает к тебе.

7. Соседка

Тоже не лучший вариант для флирта. Теперь ты не сможешь просто завалиться с пивом, чтобы посмотреть фильмы. Начнешь ревновать к каждому, кто будет приходить к ней в гости. А хуже всего то, что вы будете волком смотреть друг на друга, если что-то пойдет не по плану.



Флирт с соседями может только навредить вашим отношениям / Фото rawpixel

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