Ти можеш старатися щоденно, носити їй величезні букети та влаштовувати приємні сюрпризи. Але усе це може розбитися об лід твоїх звичок, з якими ти ніяк не покінчиш. Розповідаємо на Men 24, що може відштовхнути потенційну партнерку!

Гайда усувати зі свого життя ці звички, якщо у тебе ще жевріє надія побудувати щасливі та міцні стосунки. Men 24 чудово знає, що в тобі може надзвичайно дратувати дівчину.

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1. Дефіцит сну

Здавалося б, до чого тут недосипання? Але, якщо вірити науковцям, то дефіцит сну може стати однією з причин того, що ти станеш непривабливим для неї. І тут є певна логіка. У твоїх колах під очима можна втопитися. Та й постійний стрес і агресія можуть відштовхнути навіть тих, хто тебе дуже сильно любить. Тож не забувай приділяти сну 7 – 8 годин на добу. В іншому випадку на тебе очікує катастрофа.



Приділяй сну хоча б 7 – 8 годин на добу / Фото shutterstock

2. Жадібність

Кілька років тому науковці з Китаю провели експеримент. Студентам показували людей, яких потрібно було схарактеризувати одним з епітетів: "щедрий" або "жадібний". Виявилося, що "жадібних" людей на фото вважали також менш привабливими. І тут усе просто. Кому потрібна поруч людина, котра рахуватиме кожну копієчку? Задумайся.

3. Мова тіла

Даруй, тепер у нас в голові крутиться "Мова тіла" крутих хлопців з TVORCHI. Щось нас не туди понесло. Отже, деякі твої пози можуть свідчити про те, що ти упевнений у собі, а деякі навпаки – про те, що ти надто переживаєш і почуваєшся максимально некомфортно. Тож не бійся дивитися прямо у вічі співрозмовнику, слідкуй за поставою, а також уникай закритих поз. Це зробить тебе значно привабливішим в очах інших!



Твоє тіло повинне випромінювати упевненість / Фото unsplash

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4. Стрес

Ну ось і один з наслідків твого хронічного недосипання. Дослідження, проведене у 2013 році, показало, що менш привабливими жінками вважаються ті, у яких був підвищений кортизол (гормон стресу). Це ж стосується і чоловіків. Усе логічно: якщо у тебе постійний стрес, то ти здаєшся усім навколо не лише менш привабливим. Додай до цього думку про те, що у тебе є проблеми зі здоров'ям і фертильністю. І ти можеш мільярд разів розповідати, що ти – холерик. Але це може не спрацювати.

5. Забагато радості

Ось цей пункт, будемо відвертими, здивував нас найбільше. Здавалося б, жінці поруч з собою потрібен веселий чоловік, який не дасть сумувати ані на мить. Але дослідження 2011 року показало, що жінки віддають перевагу чоловікам з гордим і незалежним виглядом. Натомість твоя усмішка на всі 32 цікавить її менш за все. Ну хіба вона – ортодонт. Цікаво, що чоловікам навпаки подобаються радісні жінки.



Усмішка на всі 32 зуби може сподобатися хіба ортодонту / Фото unsplash

6. Відсутність почуття гумору

Отут ми й сперечатися не будемо. Складно спілкуватися з людьми, у яких геть зовсім відсутнє почуття гумору. Тож не дивно, що наявність почуття гумору робить тебе привабливим в очах представниць прекрасної половини людства.

7. Запах

Хай там як, але тваринні інстинкти є у кожного з нас. Комусь вдається приховувати їх десь далеко в глибині себе, а комусь – ні. Але неможливо сперечатися з тим фактом, що запах надзвичайно важливий для нас. Потенційна партнерка може не прийти на друге побачення лише тому, що від тебе пахне не надто добре. Тож потурбуйся про те, щоб ти завжди був доглянутим. Але без фанатизму. Цілий флакон одеколону виливати на себе не варто. Ти ж не хочеш везти її до лікарні.



Не зловживай використанням парфумів перед побаченням / Фото fragrancex

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Попереджаємо відразу ж, що усі ці фактори не діють абсолютно однаково на всіх без винятку жінок. Але все ж потурбуйся про те, щоб ти не виглядав надто стражденно в її очах. І не перегравай. Твої надмірні старання вона виявить з перших же хвилин. І тоді про друге побачення годі й мріяти!