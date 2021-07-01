Фітнес-професіонал, Джон Араніта, допомагає Муру підтримувати складні відносини з його планом тренувань. У них був складний розпорядок, орієнтований на верхню частину тіла. Усе для того, щоб довести Мура до межі його можливостей. Нагадаємо, що акторові 51 рік!

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Мур використовує добре збалансовану програму для досягнення цієї мети, поєднуючи роботу, спрямовану на серцево-судинну систему, з великою кількістю важкої атлетики та крос-тренінгом. Але він знає, що це лише частина рівняння для досягнення його естетичного ідеалу.

"Не перестарайся, що б ти не робив у тренажерному залі – мене не хвилює, наскільки далеко ти біжиш або яку вагу підіймаєш. Якщо ти дотримуєшся неправильної дієти, ти зводиш себе з розуму у тренажерному залі. Можливо, ти станеш трохи сильнішим, але не станеш гарнішим", – наголошує Мур.

Сам же Мур їсть 4 – 5 разів на день. В основному яєчні білки, курку, нежирне червоне м'ясо та рибу. Усе для того, щоб отримати від 200 до 300 грамів білка за один прийом.

Дивися, як Шемар Мур працює над своїм тілом:

Вибухове тренування Шемара Мура для верхньої частини тіла

Силове тренування

Жим лежачи – 4 підходи по 6 – 8 повторень

Вибухові відтискання – від 10 до 20 повторень

Кабельний кросовер – 3 підходи по 10 – 15 повторень

Військовий жим штанги – 3 підходи по 10 – 15 повторень

Розгинання на трицепс зі скакалкою – 3 підходи по 10 – 12 повторень

Чергування згинань рук на біцепс – 3 підходи по 10 – 12 повторень

Відтискання – 3 підходи по 10 – 12 підходів

Кругові тренування

Бойові мотузки – 3 підходи по 30 секунд роботи і 30 секунд відпочинку

Перевертання шин – 3 підходи по 30 секунд роботи і 30 секунд відпочинку

Шинний молот / метання молота – 3 підходи по 30 секунд роботи і 30 секунд відпочинку

Боксування груші

Стрибки на скакалці

Візьми на озброєння цей комплекс вправ, щоб прокачати верхню частину свого тіла. А також не забувай про достатню кількість відпочинку та збалансоване харчування.

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