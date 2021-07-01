Фітнес-професіонал, Джон Араніта, допомагає Муру підтримувати складні відносини з його планом тренувань. У них був складний розпорядок, орієнтований на верхню частину тіла. Усе для того, щоб довести Мура до межі його можливостей. Нагадаємо, що акторові 51 рік!
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Мур використовує добре збалансовану програму для досягнення цієї мети, поєднуючи роботу, спрямовану на серцево-судинну систему, з великою кількістю важкої атлетики та крос-тренінгом. Але він знає, що це лише частина рівняння для досягнення його естетичного ідеалу.
"Не перестарайся, що б ти не робив у тренажерному залі – мене не хвилює, наскільки далеко ти біжиш або яку вагу підіймаєш. Якщо ти дотримуєшся неправильної дієти, ти зводиш себе з розуму у тренажерному залі. Можливо, ти станеш трохи сильнішим, але не станеш гарнішим", – наголошує Мур.
Дивися, як Шемар Мур працює над своїм тілом:
Вибухове тренування Шемара Мура для верхньої частини тіла
Силове тренування
- Жим лежачи – 4 підходи по 6 – 8 повторень
- Вибухові відтискання – від 10 до 20 повторень
- Кабельний кросовер – 3 підходи по 10 – 15 повторень
- Військовий жим штанги – 3 підходи по 10 – 15 повторень
- Розгинання на трицепс зі скакалкою – 3 підходи по 10 – 12 повторень
- Чергування згинань рук на біцепс – 3 підходи по 10 – 12 повторень
- Відтискання – 3 підходи по 10 – 12 підходів
Кругові тренування
- Бойові мотузки – 3 підходи по 30 секунд роботи і 30 секунд відпочинку
- Перевертання шин – 3 підходи по 30 секунд роботи і 30 секунд відпочинку
- Шинний молот / метання молота – 3 підходи по 30 секунд роботи і 30 секунд відпочинку
- Боксування груші
- Стрибки на скакалці
Візьми на озброєння цей комплекс вправ, щоб прокачати верхню частину свого тіла. А також не забувай про достатню кількість відпочинку та збалансоване харчування.
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