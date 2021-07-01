Фітнес-професіонал, Джон Араніта, допомагає Муру підтримувати складні відносини з його планом тренувань. У них був складний розпорядок, орієнтований на верхню частину тіла. Усе для того, щоб довести Мура до межі його можливостей. Нагадаємо, що акторові 51 рік!

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Мур використовує добре збалансовану програму для досягнення цієї мети, поєднуючи роботу, спрямовану на серцево-судинну систему, з великою кількістю важкої атлетики та крос-тренінгом. Але він знає, що це лише частина рівняння для досягнення його естетичного ідеалу.

"Не перестарайся, що б ти не робив у тренажерному залі – мене не хвилює, наскільки далеко ти біжиш або яку вагу підіймаєш. Якщо ти дотримуєшся неправильної дієти, ти зводиш себе з розуму у тренажерному залі. Можливо, ти станеш трохи сильнішим, але не станеш гарнішим", – наголошує Мур.

Дивися, як Шемар Мур працює над своїм тілом:

Вибухове тренування Шемара Мура для верхньої частини тіла

Силове тренування

  • Жим лежачи – 4 підходи по 6 – 8 повторень
  • Вибухові відтискання – від 10 до 20 повторень
  • Кабельний кросовер – 3 підходи по 10 – 15 повторень
  • Військовий жим штанги – 3 підходи по 10 – 15 повторень
  • Розгинання на трицепс зі скакалкою – 3 підходи по 10 – 12 повторень
  • Чергування згинань рук на біцепс – 3 підходи по 10 – 12 повторень
  • Відтискання – 3 підходи по 10 – 12 підходів

Кругові тренування

  • Бойові мотузки – 3 підходи по 30 секунд роботи і 30 секунд відпочинку
  • Перевертання шин – 3 підходи по 30 секунд роботи і 30 секунд відпочинку
  • Шинний молот / метання молота – 3 підходи по 30 секунд роботи і 30 секунд відпочинку
  • Боксування груші
  • Стрибки на скакалці

Візьми на озброєння цей комплекс вправ, щоб прокачати верхню частину свого тіла. А також не забувай про достатню кількість відпочинку та збалансоване харчування.

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