Фитнес-профессионал, Джон Аранита, помогает Муру поддерживать сложные отношения с его планом тренировок. У них был сложный распорядок, ориентированный на верхнюю часть тела. Все для того, чтобы довести Мура до предела его возможностей. Напомним, что актеру 51 год!
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Мур использует хорошо сбалансированную программу для достижения этой цели, сочетая работу, направленную на сердечно-сосудистую систему, с большим количеством тяжелой атлетики и кросс-тренингом. Но он знает, что это лишь часть уравнения для достижения его эстетического идеала.
"Не переусердствуй, что бы ты ни делал в тренажерном зале – меня не волнует, насколько далеко ты бежишь или какой вес поднимаешь. Если ты следуешь неправильной диете, ты сводишь себя с ума в тренажерном зале. Возможно, ты станешь немного сильнее, но не станешь красивее", – отмечает Мур.
Смотри, как Шемар Мур работает над своим телом:
Взрывная тренировка Шемара Мура для верхней части тела
Силовая тренировка
- Жим лежа – 4 подхода по 6 – 8 повторений
- Взрывные отжимания – от 10 до 20 повторений
- Кабельный кроссовер – 3 подхода по 10 – 15 повторений
- Военный жим штанги – 3 подхода по 10 – 15 повторений
- Разгибание на трицепс со скакалкой – 3 подхода по 10 – 12 повторений
- Чередование сгибаний рук на бицепс – 3 подхода по 10 – 12 повторений
- Отжимания – 3 подхода по 10 – 12 подходов
Круговая тренировка
- Боевые веревки – 3 подхода по 30 секунд работы и 30 секунд отдыха
- Переворачивание шин – 3 подхода по 30 секунд работы и 30 секунд отдыха
- Шинный молот / метание молота – 3 подхода по 30 секунд работы и 30 секунд отдыха
- Боксирование груши
- Прыжки на скакалке
Возьми на вооружение этот комплекс упражнений, чтобы прокачать верхнюю часть своего тела. А также не забывай о достаточном количестве отдыха и сбалансированном питании.
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