Колись він був наймолодшим капітаном Зоряного Флоту, безстрашним дослідником, який очолює міжгалактичну одіссею USS Enterprise. Тепер же 90-річний актор Вільям Шетнер, який протягом чотирьох десятиліть грав капітана Джеймса Тіберіуса Кірка у "Зоряному шляху", має намір відправитися у реальну космічну пригоду.

За даними TMZ, Вільям Шетнер стартує з Землі наступного місяця на борту капсули Blue Origin. Остання належить засновнику Amazon Джеффові Безосу.

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Актор "Зоряного шляху" відправиться у космос

Варто зауважити, що місія Шетнера, схоже, оповита таємницею. Коментарів не дає ані актор, ані сама Blue Origin. Скептики ж відзначають, що звіт TMZ з'явився у той же день, коли Шетнер опублікував твіт про свій новий альбом "Bill", який описується як автобіографічна подорож у "поезії, музиці, усному мовленні, перформансі та філософських дослідженнях".

Якщо політ дійсно відбудеться, то Шетнер стане найстаршою людиною, якій вдалося побувати у космосі. Він перевершить Уоллі Фанк, колишню льотчицю-випробувачку, якій було 82 роки, коли у липні вона приєдналася до Безоса та двох інших людей на борту першого суборбітального польоту з екіпажем Blue Origin. Тоді вони відправилися на відстань 107 кілометрів від Землі. А сам Безос назвав це досягнення "найкращим днем в історії".

За даними TMZ, команда Шетнера протягом певного періоду веде дискусії про космічний політ, але партнерство з Discovery, як повідомляється, провалилося. За повідомленням видання, жовтневий рейс здійснять з новим партнером.

Цей епізод також, імовірно, стане причиною для подальших спекуляцій про те, хто найбільше претендував на червневий аукціон Безоса на місце у його першому рейсі. Анонімний переможець заплатив 28 мільйонів доларів, потім відмовився від участі. Його замінив 18-річний Олівер Деймен з Нідерландів. Йому політ оплатив батько за невідому досі суму.



90-річний Вільям Шетнер може стати найстаршою людиною, яка побувала у космосі / Фото з інстаграму Шетнера

Влітку, модеруючи дебати про майбутнє польотів людини у космос на Comic-Con в Сан-Дієго, Шетнер натякнув, що незабаром зробить коротку приватну подорож у вертикальному польоті. Подібному до того, який здійснює Blue Origin.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.

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Ну що ж, лишається лише чекати, щоб ці підозри підтвердилися або спростувалися. Хай там як, але це була б дуже крута та символічна космічна подорож. Ще й для такого культового актора!