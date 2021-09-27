По данным TMZ, Уильям Шэтнер стартует с Земли в следующем месяце на борту капсулы Blue Origin. Последняя принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу.
Примечательно Украинский флаг поднимут на Луне: детали миссии Spacebit при поддержке Nemiroff в 2022 году
Актер "Звездного пути" отправится в космос
Стоит заметить, что миссия Шэтнера, похоже, окутанная тайной. Комментариев не дает ни актер, ни сама Blue Origin. Скептики же отмечают, что отчет TMZ появился в тот же день, когда Шэтнер опубликовал твит о своем новом альбоме "Bill", который описывается как автобиографическое путешествие в "поэзии, музыке, устной речи, перформансе и философских исследованиях".
Если полет действительно состоится, то Шэтнер станет самым пожилым человеком, которому удалось побывать в космосе. Он превзойдет Уолли Фанк, бывшую летчицу-испытательницу, которой было 82 года, когда в июле она присоединилась к Безосу и двух других людей на борту первого суборбитального полета с экипажем Blue Origin. Тогда они отправились на расстояние 107 километров от Земли. А сам Безос назвал это достижение "лучшим днем в истории".
По данным TMZ, команда Шэтнера в течение определенного периода ведет дискуссии о космическом полете, но партнерство с Discovery, как сообщается, провалилось. По сообщению издания, октябрьский рейс осуществят с новым партнером.
Этот эпизод также, вероятно, станет причиной для дальнейших спекуляций о том, кто больше претендовал на июньский аукцион Безоса на место в его первом рейсе. Анонимный победитель заплатил 28 миллионов долларов, потом отказался от участия. Его заменил 18-летний Оливер Деймен с Нидерландов. Ему полет оплатил отец за неизвестную до сих пор сумму.
90-летний Уильям Шэтнер может стать самым пожилым человеком, который побывал в космосе / Фото с инстаграма Шэтнера
Летом, модерируя дебаты о будущем полетов человека в космос на Comic-Con в Сан-Диего, Шэтнер намекнул, что вскоре сделает короткое частное путешествие в вертикальном полете. Подобном тому, который осуществляет Blue Origin.
Это интересно Когда глазам не стоит верить: сколько на самом деле километров между Луной и Землей
Ну что же, остается только ждать, чтобы эти подозрения подтвердились или были опровергнутыми. Так или иначе, но это было бы очень крутое и символическое космическое путешествие. Еще и для такого культового актера!