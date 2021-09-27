За даними TMZ, Вільям Шетнер стартує з Землі наступного місяця на борту капсули Blue Origin. Остання належить засновнику Amazon Джеффові Безосу.
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Актор "Зоряного шляху" відправиться у космос
Варто зауважити, що місія Шетнера, схоже, оповита таємницею. Коментарів не дає ані актор, ані сама Blue Origin. Скептики ж відзначають, що звіт TMZ з'явився у той же день, коли Шетнер опублікував твіт про свій новий альбом "Bill", який описується як автобіографічна подорож у "поезії, музиці, усному мовленні, перформансі та філософських дослідженнях".
Якщо політ дійсно відбудеться, то Шетнер стане найстаршою людиною, якій вдалося побувати у космосі. Він перевершить Уоллі Фанк, колишню льотчицю-випробувачку, якій було 82 роки, коли у липні вона приєдналася до Безоса та двох інших людей на борту першого суборбітального польоту з екіпажем Blue Origin. Тоді вони відправилися на відстань 107 кілометрів від Землі. А сам Безос назвав це досягнення "найкращим днем в історії".
За даними TMZ, команда Шетнера протягом певного періоду веде дискусії про космічний політ, але партнерство з Discovery, як повідомляється, провалилося. За повідомленням видання, жовтневий рейс здійснять з новим партнером.
Цей епізод також, імовірно, стане причиною для подальших спекуляцій про те, хто найбільше претендував на червневий аукціон Безоса на місце у його першому рейсі. Анонімний переможець заплатив 28 мільйонів доларів, потім відмовився від участі. Його замінив 18-річний Олівер Деймен з Нідерландів. Йому політ оплатив батько за невідому досі суму.
90-річний Вільям Шетнер може стати найстаршою людиною, яка побувала у космосі / Фото з інстаграму Шетнера
Влітку, модеруючи дебати про майбутнє польотів людини у космос на Comic-Con в Сан-Дієго, Шетнер натякнув, що незабаром зробить коротку приватну подорож у вертикальному польоті. Подібному до того, який здійснює Blue Origin.
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Ну що ж, лишається лише чекати, щоб ці підозри підтвердилися або спростувалися. Хай там як, але це була б дуже крута та символічна космічна подорож. Ще й для такого культового актора!