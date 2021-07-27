Бразильська модель Алессандра Амброзіо з величезним задоволенням постає перед камерами у відвертих образах. Це вкотре доводить свіжа зйомка красуні для VOGUE. На гарячих фото красуня постає у костюмі, одягненому на чорне ефектне бра, сітчастій сукні, крізь яку просвічується спідня білизна, а також розкішній чорній сукні.

Варте уваги Територія свободи: що купити рідним і друзям у Duty Free

Усі ці образи шалено личать Алессандрі Амброзіо. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів, які підписники залишили під її публікацією:

  • "Ця обкладинка моя найулюбленіша";
  • "Прекрасна принцеса";
  • "Справжня королева";
  • "Надзвичайна супермодель";
  • "Алессандра, ти – сама бездоганність";
  • "Найкрасивіша жінка на планеті";
  • "Ти маєш приголомшливий вигляд";
  • "Боже мій, яка ж ти неймовірна красуня".

Алессандра Амброзіо прикрасила обкладинку VOGUE
Алессандра Амброзіо знялася для мексиканського VOGUE / Фото з інстаграму Амброзіо

Алессандра Амброзіо приміряла еротичні образи
Під час зйомки 40-річна модель поміняла кілька еротичних образів / Фото з інстаграму Амброзіо

Алессандра Амброзіо знялася у прозорій сукні
Світлини Алессандри Амброзіо шалено сподобалися її підписникам / Фото з інстаграму Амброзіо

А й справді, Алессандра Амброзіо викликає непідробний захват. Тож ми рекомендуємо долучитися до її мільйонної армії фанатів. Це дозволить одним з перших насолоджуватися спокусливими фото красуні!

Тобі сподобається Спокуслива австрійська модель показала, як відпочиває на Ібіці: еротичне фото