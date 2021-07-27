Бразильская модель Алессандра Амброзио с огромным удовольствием предстает перед камерами в откровенных образах. Это еще раз доказывает свежая съемка красавицы для VOGUE. На горячих фото красавица предстает в костюме, одетом на черное эффектное бра, сетчатом платье, сквозь которое просвечивается нижнее белье, а также роскошной черном платье.

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Все эти образы безумно подходят Алессандре Амброзио. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также безумное количество комментариев, которые подписчики оставили под ее публикацией:

"Эта обложка моя любимая";

"Прекрасная принцесса";

"Настоящая королева";

"Чрезвычайная супермодель";

"Алессандра, ты – сама безупречность";

"Самая красивая женщина на планете";

"Ты имеешь потрясающий вид";

"Боже мой, какая же ты невероятная красавица".



Алессандра Амброзио снялась для мексиканского VOGUE / Фото с инстаграма Амброзио



Во время съемки 40-летняя модель поменяла несколько эротических образов / Фото с инстаграма Амброзио



Фотографии Алессандры Амброзио безумно понравились ее подписчикам / Фото с инстаграма Амброзио

А действительно, Алессандра Амброзио вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы рекомендуем присоединиться к ее миллионной армии фанатов. Это позволит одним из первых наслаждаться соблазнительными фото красавицы!