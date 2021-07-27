Бразильская модель Алессандра Амброзио с огромным удовольствием предстает перед камерами в откровенных образах. Это еще раз доказывает свежая съемка красавицы для VOGUE. На горячих фото красавица предстает в костюме, одетом на черное эффектное бра, сетчатом платье, сквозь которое просвечивается нижнее белье, а также роскошной черном платье.
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Все эти образы безумно подходят Алессандре Амброзио. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также безумное количество комментариев, которые подписчики оставили под ее публикацией:
- "Эта обложка моя любимая";
- "Прекрасная принцесса";
- "Настоящая королева";
- "Чрезвычайная супермодель";
- "Алессандра, ты – сама безупречность";
- "Самая красивая женщина на планете";
- "Ты имеешь потрясающий вид";
- "Боже мой, какая же ты невероятная красавица".
Алессандра Амброзио снялась для мексиканского VOGUE / Фото с инстаграма Амброзио
Во время съемки 40-летняя модель поменяла несколько эротических образов / Фото с инстаграма Амброзио
Фотографии Алессандры Амброзио безумно понравились ее подписчикам / Фото с инстаграма Амброзио
А действительно, Алессандра Амброзио вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы рекомендуем присоединиться к ее миллионной армии фанатов. Это позволит одним из первых наслаждаться соблазнительными фото красавицы!
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