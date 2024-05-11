Народився Блашке 4 січня 1917 року. А на момент стрибка йому було 106 років 327 днів – на три роки більше, ніж попередній рекорд.

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Побив свій власний рекорд

Звернімо увагу, що вперше він побив рекорд у 2020 році, у віці 103 років. Тоді він вистрибнув з літака, що рухався на висоті 4267 метрів, щоб відсвяткувати випускні своїх онуків-близнюків.

Це була моя мрія... Я ніколи не думав, що проживу так довго,

– сказав тоді Ел.

Це був його другий стрибок з парашутом; перший відбувся за три роки до того, на його 100-й день народження.

Альфред вирішив здійснити свій останній стрибок з парашутом після того, як у 2022 році його рекорд побила шведка Рут Ліннеа Інгегард Ларссон, котра прожила 103 роки 259 днів.

До нього приєднався губернатор Техасу Грег Ебботт, який погодився стрибнути з парашутом разом з Елом, коли вони зустрілися після того, як Ел вперше побив рекорд.

Через погану погоду і проблеми з розкладом стрибок відкладали чотири рази, але вранці 27 листопада 2023 року Ел і губернатор Ебботт зібралися і піднялися на борт літака.

Дідусь стрибнув з парашутом: дивися відео

Їх підняли на висоту 2743 метри, де вони приєдналися до своїх досвідчених інструкторів і вийшли з літака у вільне падіння. Знизу за цим спостерігали всі діти та онуки Ела, а також представники ЗМІ та урядовці.

Основний парашут Ела розкрився на висоті 1676 метрів, після чого він разом зі своїм інструктором приземлився. Віддихавшись, він потиснув руку губернатору Ебботу і привітав його з першим стрибком з парашутом.

Присутнім журналістам Ел сказав: "Якщо ви думаєте, що не можете, ви просто недооцінюєте себе. Кожна людина здатна на більше, ніж вона думає. Їм просто потрібно прийняти рішення спробувати".

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Цей дідусь викликає непідробний захват. Він надихає інших не здаватися та завжди вірити у себе. Адже ми дійсно здатні на більше, ніж підозрюємо!