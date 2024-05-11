Родился Блашке 4 января 1917 года. А на момент прыжка ему было 106 лет 327 дней – на три года больше, чем тогда, когда он побил предыдущий рекорд.

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Побил свой собственный рекорд

Обратим внимание, что впервые он побил рекорд в 2020 году, в возрасте 103 лет. Тогда он выпрыгнул из самолета, который двигался на высоте 4267 метров, чтобы отпраздновать выпускные своих внуков-близнецов.

Это была моя мечта... Я никогда не думал, что проживу так долго,

– сказал тогда Эл.

Это был его второй прыжок с парашютом; первый состоялся за три года до того, на его 100-й день рождения.

Альфред решил совершить свой последний прыжок с парашютом после того, как в 2022 году его рекорд побила шведка Рут Линнеа Ингегард Ларссон, которая прожила 103 года 259 дней.

К нему присоединился губернатор Техаса Грег Эбботт, который согласился прыгнуть с парашютом вместе с Элом, когда они встретились после того, как Эл впервые побил рекорд.

Из-за плохой погоды и проблем с расписанием прыжок откладывали четыре раза, но утром 27 ноября 2023 года Эл и губернатор Эбботт собрались и поднялись на борт самолета.

Дедушка прыгнул с парашютом: смотри видео

Их подняли на высоту 2743 метра, где они присоединились к своим опытным инструкторам и вышли из самолета в свободное падение. Снизу за этим наблюдали все дети и внуки Эла, а также представители СМИ и чиновники.

Основной парашют Эла раскрылся на высоте 1676 метров, после чего он вместе со своим инструктором приземлился. Отдышавшись, он пожал руку губернатору Эбботу и поздравил его с первым прыжком с парашютом.

Присутствующим журналистам Эл сказал: "Если вы думаете, что не можете, вы просто недооцениваете себя. Каждый человек способен на большее, чем он думает. Им просто нужно принять решение попробовать".

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Этот дедушка вызывает неподдельный восторг. Он вдохновляет других не сдаваться и всегда верить в себя. Ведь мы действительно способны на большее, чем подозреваем!