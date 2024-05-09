Цю історію розповіли у документалці "Учасник" на каналі Hulu тільки нещодавно. А сталося все ще у 1999 році, тоді 24-річний хлопець пішов на прослуховування на "роботу, пов'язану з шоубізнесом" у новому телесеріалі.

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"Я потрапив у психічний синдром": історія участі Насубі в реаліті-шоу шокує

Це була ера японських епатажних шоу-викликів, у яких учасники заплющували очі й кусали загадкові предмети (від цукерок до черевиків) або за голими сідницями обирали потенційну дівчину серед таємничих претенденток.

Суть шоу, до якого прийшов Хамацу, полягала в тому, щоб ставити в екстремальні ситуації учасників – часто молодих коміків, готових на все заради слави. Але насправді Насубі не знав, на що підписується.

учасників – часто молодих коміків, готових на все заради слави. Але насправді Насубі не знав, на що підписується. Хлопця привели в однокімнатну квартиру без вікон у Токіо. Там був письмовий стіл зі щоденником, де Насубі мав вести хроніку своїх вражень від перебування в кімнаті.

"Для мене було великою честю, що мене обрали", – розповідав Насубі для The Post. Але потім з'явилися сумніви – коли продюсер наказав роздягнутися.

Я не хотів бути голим. Я казав йому про це мільйон разів. Але він наполягав. Я роздягнувся. Потім я сказав, що не хочу, щоб мене показували по телебаченню,

– запевняв Насубі.

І його переконали, що цього не буде. Але насправді у квартирі вже працювали приховані камери. Так почався шлях Насубі як мимовільної зірки фільму.

Незабаром десятки мільйонів людей в Японії дізналися про хлопця, його виклик транслювали щонеділі ввечері на телеканалі Nippon Television.

в Японії дізналися про хлопця, його виклик транслювали щонеділі ввечері на телеканалі Nippon Television. Голий на екрані, з емодзі у формі баклажана, який прикривав пеніс для глядачів, Насубі брав участь у 400 конкурсах на день, щоб виграти інструменти для виживання.

Спочатку він виграв мішок рису, але не мав можливості його приготувати. Потім виграв м'ясо, чіпси, собачий корм і навіть живого лобстера. Знадобилося 10 місяців підтирання руками, і лише тоді вдалося виграти туалетний папір.

Японець ходив голим і не підозрював, що став зіркою реаліті-шоу / Скриншоти із каналу Hulu

Продюсер нахабно розповідав глядачам: "Ми намагаємося показати найпримітивнішу форму людської істоти". Та примітно, що Насубі ніхто не забороняв припинити участь у шоу – він міг вийти з квартири, нехай і голим, будь-якої миті.

Але я потрапив у психічний синдром. У мене було таке ставлення, що це було те, що я вирішив зробити, тому я повинен був продовжувати це робити,

– пояснював Насубі.

Шоу прогресувало і продюсер наказав вести цілодобову онлайн-трансляцію. На 333 день випробування Насубі нарешті виграв останні єни, щоб дістатися до 1 мільйона, що означало кінець його голої долі.

Але ні, сталося інакше – хлопця перевезли в Корею, до Сеула. А там відвели в іншу кімнату і наказали роздягнутися для чергового раунду жахливої гри. Він опирався, але після трьох годин умовлянь продюсера таки погодився.

А там відвели в іншу кімнату і наказали роздягнутися для чергового раунду жахливої гри. Він опирався, але після трьох годин умовлянь продюсера таки погодився. Загалом випробування тривали 15 місяців. Після Сеула була ще одна маленька кімната, яка в підсумку раптово розпалася стінами назовні – Насубі опинився на сцені телестудії перед шаленою аудиторією. Ось у цей момент він і дізнався правду.

Насубі у документалці докладно розповів свою історію участі в шокуючому реаліті-шоу / Зображення Hulu

У підсумку за все, через що чоловік пройшов на шоу, він отримав усього 8 000 доларів. Його щоденники були опубліковані й стали бестселерами, але, за словами самого Насубі, він не побачив жодної копійки з грошей за це.

Єдиною обіцянкою, яку я дав матері, коли вирішив стати коміком, було те, що я ніколи не з'явлюся на людях голим. Я порушив її. Моя сім'я сказала мені, щоб я більше не був таким дурнем,

– підсумував Насубі.

Зараз він заробляє на життя, граючи на невеликих сценах, знімається у рекламі та час від часу – у телевізійних роликах. Успішний комік і актор, Насубі не знає, чи шкодує про пережитий досвід: "Коли я помру, я буду думати про це, тоді й скажу вам".