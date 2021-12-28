Зараз модель відпочиває у Парижі, тож не дивно, що ділиться публікаціями зі столиці Франції. Новенький пост красуні показує, яким має бути ідеальний сніданок в одному з найромантичніших міст світу. І, як ти вже зрозумів, українці вдалося затьмарити Ейфелеву вежу.

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"Доброго ранку, світ", – написала вона.

На світлині, якою Байкова поділилася в інстаграмі, вона позує у халаті та з рушником на голові. Відбірна порція спокуси, від якої просто неможливо відірвати погляду. Тож не дивно, що публікацію моделі засипали не лише лайками, а й коментарями:

"Справжня суперзірка";

"Крихітко, ти надзвичайна";

"Абсолютно приголомшлива";

"Красуня, ти не замерзла?";

"Дівчина з моїх найзаповітніших мрій";

"Наче зі святкової листівки";

"Королева. Яка ж ти красива";

"Запаморочливий краєвид";

"Сніданок з таким краєвидом – це щось";

"На цьому фото ідеальне все";

"Хотів би я бути поруч з тобою".



Аліна Байкова знялася у халаті на фоні Ейфелевої вежі / Фото з інстаграму Байкової

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