Зараз модель відпочиває у Парижі, тож не дивно, що ділиться публікаціями зі столиці Франції. Новенький пост красуні показує, яким має бути ідеальний сніданок в одному з найромантичніших міст світу. І, як ти вже зрозумів, українці вдалося затьмарити Ейфелеву вежу.
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"Доброго ранку, світ", – написала вона.
На світлині, якою Байкова поділилася в інстаграмі, вона позує у халаті та з рушником на голові. Відбірна порція спокуси, від якої просто неможливо відірвати погляду. Тож не дивно, що публікацію моделі засипали не лише лайками, а й коментарями:
- "Справжня суперзірка";
- "Крихітко, ти надзвичайна";
- "Абсолютно приголомшлива";
- "Красуня, ти не замерзла?";
- "Дівчина з моїх найзаповітніших мрій";
- "Наче зі святкової листівки";
- "Королева. Яка ж ти красива";
- "Запаморочливий краєвид";
- "Сніданок з таким краєвидом – це щось";
- "На цьому фото ідеальне все";
- "Хотів би я бути поруч з тобою".
Аліна Байкова знялася у халаті на фоні Ейфелевої вежі / Фото з інстаграму Байкової
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