Сейчас модель отдыхает в Париже, так что не удивительно, что делится публикациями из столицы Франции. Новый пост красавицы показывает, каким должен быть идеальный завтрак в одном из самых романтичных городов мира. И, как ты уже понял, украинке удалось омрачить Эйфелеву башню.

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"Доброе утро, мир", – написала она.

На фотографии, которой Байкова поделилась в инстаграме, она позирует в халате и с полотенцем на голове. Отборная порция искушения, от которой просто невозможно оторвать взгляд. Неудивительно, что публикацию модели засыпали не только лайками, но и комментариями:

"Настоящая суперзвезда";

"Крошка, ты необыкновенная";

"Абсолютно потрясающая";

"Красавица, ты не замерзла?";

"Девушка из моих самых заветных мечтаний";

"Словно с праздничной открытки";

"Королева. Какая ты красивая";

"Удивительный пейзаж";

"Завтрак с таким видом – это что-то";

"На этом фото идеально все";

"Хотел бы я быть рядом с тобой".



Алина Байкова снялась в халате на фоне Эйфелевой башни / Фото с инстаграма Байковой

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