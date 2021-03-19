Вечір п'ятниці створений для того, щоб ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт коктейлю Apple Honey.

Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Apple Honey – відмінний алкогольний коктейль, приготовлений на основі горілки Nemiroff De Luxe Honey Pepper.

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Якщо ти хочеш гарно провести час з друзями, а також сповна відпочити – не полінуйся приготувати легкий алкогольний коктейль Apple Honey. До слова, він відмінно поєднується як з десертами, так і зі стравами з качки. Тож можеш сміливо подавати напій до столу, насолоджуючись звичними для себе стравами по-новому. Рецептом коктейлю Apple Honey з нами поділилася бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька.

Приготування алкогольного коктейлю Apple Honey



Процес приготування коктейлю Apple Honey / Фото Nemiroff

Інгредієнти:

Nemiroff De Luxe Honey Pepper – 50 мілілітрів

Лікер Green Apple – 20 мілілітрів

Лікер Амарето – 15 мілілітрів

Мікс натуральних кислот – 25 мілілітрів

Цукровий сироп – 10 мілілітрів

Гострий бітер з корицею – 4 – 5 крапель

Приготування коктейлю Apple Honey:

Додай Nemiroff De Luxe Honey Pepper та інші інгредієнти у склянку для змішування, наповнену льодом; Акуратно перемішай усе з допомогою барної ложки та перелий через стейнер у холодну склянку.

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Насолоджуйся Apple Honey у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!