Как приготовить алкогольный коктейль Apple Honey: попробуй себя в роли барMENa
Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт коктейля Apple Honey.
Источник:24 канал
Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Apple Honey – отличный алкогольный коктейль, приготовленный на основе водки Nemiroff De Luxe Honey Pepper.
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Если ты хочешь хорошо провести время с друзьями, а также вполне отдохнуть – не поленись приготовить легкий алкогольный коктейль Apple Honey. К слову, он отлично сочетается как с десертами, так и с блюдами из утки. Поэтому можешь смело подавать напиток к столу, наслаждаясь привычными для себя блюдами по-новому. Рецепту коктейля Apple Honey с нами поделилась бренд-амбасадорка Nemiroff Юлия Терлецкая.
Приготовление алкогольного коктейля Apple Honey
Процесс приготовления коктейля Apple Honey / Фото Nemiroff
Ингредиенты:
- Nemiroff De Luxe Honey Pepper – 50 миллилитров
- Ликер Green Apple – 20 миллилитров
- Ликер Амаретто – 15 миллилитров
- Микс натуральных кислот – 25 миллилитров
- Сахарный сироп – 10 миллилитров
- Острый битер с корицей – 4 – 5 капель
Приготовление коктейля Apple Honey:
- Добавь Nemiroff De Luxe Honey Pepper и другие ингредиенты в стакан для смешивания, наполненный льдом;
- Аккуратно перемешай все с помощью барной ложки и перелей через стейнер в холодный стакан.
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Наслаждайся Apple Honey в хорошей компании, чтобы расслабиться и отлично провести вечер!
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