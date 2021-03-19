Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт коктейля Apple Honey.

Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Apple Honey – отличный алкогольный коктейль, приготовленный на основе водки Nemiroff De Luxe Honey Pepper .

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Если ты хочешь хорошо провести время с друзьями, а также вполне отдохнуть – не поленись приготовить легкий алкогольный коктейль Apple Honey. К слову, он отлично сочетается как с десертами, так и с блюдами из утки. Поэтому можешь смело подавать напиток к столу, наслаждаясь привычными для себя блюдами по-новому. Рецепту коктейля Apple Honey с нами поделилась бренд-амбасадорка Nemiroff Юлия Терлецкая .

Приготовление алкогольного коктейля Apple Honey



Процесс приготовления коктейля Apple Honey / Фото Nemiroff

Ингредиенты:

Nemiroff De Luxe Honey Pepper – 50 миллилитров

Ликер Green Apple – 20 миллилитров

Ликер Амаретто – 15 миллилитров

Микс натуральных кислот – 25 миллилитров

Сахарный сироп – 10 миллилитров

Острый битер с корицей – 4 – 5 капель

Приготовление коктейля Apple Honey:

Добавь Nemiroff De Luxe Honey Pepper и другие ингредиенты в стакан для смешивания, наполненный льдом; Аккуратно перемешай все с помощью барной ложки и перелей через стейнер в холодный стакан.

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