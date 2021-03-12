Равіолі з куркою та коктейль Wild Berry: варіанти фудпейрингу
Вечір п'ятниці створений для того, щоб ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Спробуй долучитися до культури фудпейрингу на власній кухні та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт равіолі з куркою та коктейлю Wild Berry.
Джерело:24 канал
Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Але Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Спробуй долучитися до культури фудрейпрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв, а також коктейлів, які можна самостійно приготувати в домашніх умовах.
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Цього разу ми розповімо, як приготувати равіолі з куркою, а також пропонуємо доповнити страву коктейлем Wild Berry від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.
Равіолі – надзвичайно популярний вид італійських макаронних виробів. У них може бути різноманітна начинка. А ми ж цього разу рекомендуємо тобі спробувати приготувати равіолі з куркою, які вдало поєднуються з пряним алкогольним коктейлем Wild Berry, приготовленим на основі смакової горілки Nemiroff Wild Cranberry.
Равіолі з куркою
Равіолі – надзвичайно популярна страва італійської кухні / Фото thefreshmarket
Інгредієнти
Для тіста:
- вода – 200 мілілітрів
- борошно – 3 склянки
- яйце куряче – 1 штука
- сіль – 1 чайна ложка
- оливкова олія
Для начинки:
- куряче філе – 700 грамів
- цибуля – 1 штука
- часник – 1 – 2 зубчики
- сіль та перець на смак
Приготування равіолі з куркою:
Для начинки: наріж та обсмаж цибулю на сковороді. Додай обсмажену цибулю, а також спеції до курячого фаршу та перемішай усе. Суміш поклади до холодильника на 10 – 15 хвилин.
Для тіста: змішай борошно, сіль, яєчний білок і оливкову олію. Усе вимішай добре та заміси тісто. Поклади його до холодильника на 30 хвилин. Потім дістань тісто, розкатай його та розріж на 2 частини. Сформуй однакові смужки. На першу виклади начинку, змасти краї тіста жовтком. Потім накрий її другою смужкою тіста. Розріж равіолі та помісти їх в окріп. Вари до готовності, а також подавай з соусом.
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Приготування коктейлю Wild Berry
Рецепт приготування алкогольного коктейлю Wild Berry / Фото Nemiroff
Інгредієнти:
- Nemiroff Wild Cranberry – 50 мілілітрів
- Пюре ревеню – 30 мілілітрів
- Бітер Select – 20 мілілітрів
- Сік лимона – 15 мілілітрів
- Яєчний білок – 25 мілілітрів
Приготування Wild Berry:
- Додай усі інгредієнти у шейкер;
- Ретельно збий з льодом і перелий через стейнер в охолоджений келих.
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Насолоджуйся Wild Cranberry та равіолі з куркою у хорошій компанії, щоб розслабитися та гарно провести вечір!
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