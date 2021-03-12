Вечір п'ятниці створений для того, щоб ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Спробуй долучитися до культури фудпейрингу на власній кухні та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт равіолі з куркою та коктейлю Wild Berry.

Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Але Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Спробуй долучитися до культури фудрейпрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв, а також коктейлів, які можна самостійно приготувати в домашніх умовах.

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Цього разу ми розповімо, як приготувати равіолі з куркою, а також пропонуємо доповнити страву коктейлем Wild Berry від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.

Равіолі – надзвичайно популярний вид італійських макаронних виробів. У них може бути різноманітна начинка. А ми ж цього разу рекомендуємо тобі спробувати приготувати равіолі з куркою, які вдало поєднуються з пряним алкогольним коктейлем Wild Berry, приготовленим на основі смакової горілки Nemiroff Wild Cranberry.

Равіолі з куркою



Равіолі – надзвичайно популярна страва італійської кухні / Фото thefreshmarket

Інгредієнти

Для тіста:

вода – 200 мілілітрів

борошно – 3 склянки

яйце куряче – 1 штука

сіль – 1 чайна ложка

оливкова олія

Для начинки:

куряче філе – 700 грамів

цибуля – 1 штука

часник – 1 – 2 зубчики

сіль та перець на смак

Приготування равіолі з куркою:

Для начинки: наріж та обсмаж цибулю на сковороді. Додай обсмажену цибулю, а також спеції до курячого фаршу та перемішай усе. Суміш поклади до холодильника на 10 – 15 хвилин.

Для тіста: змішай борошно, сіль, яєчний білок і оливкову олію. Усе вимішай добре та заміси тісто. Поклади його до холодильника на 30 хвилин. Потім дістань тісто, розкатай його та розріж на 2 частини. Сформуй однакові смужки. На першу виклади начинку, змасти краї тіста жовтком. Потім накрий її другою смужкою тіста. Розріж равіолі та помісти їх в окріп. Вари до готовності, а також подавай з соусом.

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Приготування коктейлю Wild Berry



Рецепт приготування алкогольного коктейлю Wild Berry / Фото Nemiroff

Інгредієнти:

Nemiroff Wild Cranberry – 50 мілілітрів

Пюре ревеню – 30 мілілітрів

Бітер Select – 20 мілілітрів

Сік лимона – 15 мілілітрів

Яєчний білок – 25 мілілітрів

Приготування Wild Berry:

Додай усі інгредієнти у шейкер; Ретельно збий з льодом і перелий через стейнер в охолоджений келих.

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Насолоджуйся Wild Cranberry та равіолі з куркою у хорошій компанії, щоб розслабитися та гарно провести вечір!