Як приготувати алкогольний коктейль Nemiroff Mule: спробуй себе в ролі барMENa

Ти не повіриш, але вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт коктейлю Nemiroff Mule.

Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Nemiroff Mule – алкогольний коктейль, приготовлений на основі горілки Nemiroff De Luxe.

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Nemiroff Mule – крутий твіст на популярний алкогольний коктейль Moscow Mule. Напій приготовлений на основі горілки й імбирного пива. А подається він традиційно у мідному кухлі.

Приготування алкогольного коктейлю Nemiroff Mule



Процес приготування гарячого коктейлю Nemiroff Mule / Фото Nemiroff

Інгредієнти:

Nemiroff De Luxe – 45 мілілітрів

Імбирний ель – 120 мілілітрів

Mure liquer – 10 мілілітрів

Strega – 10 мілілітрів

Angostura – 10 крапель

Лимонний фреш – 10 мілілітрів

Базилік – 2 грамів

Приготування Nemiroff Mule:

Наповни мідний кухоль льодом і налий у нього горілку Nemiroff De Luxe. Додай до неї імбирний ель, Mure liquer, Strega, Angostura, а також лимонний фреш. Перемішай усе барною ложкою. Прикрась напій листочками базиліка.

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Насолоджуйся Nemiroff Mule у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!