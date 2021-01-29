Як приготувати алкогольний коктейль Nemiroff Mule: спробуй себе в ролі барMENa

Ти не повіриш, але вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт коктейлю Nemiroff Mule.
Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Nemiroff Mule – алкогольний коктейль, приготовлений на основі горілки Nemiroff De Luxe.
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Nemiroff Mule – крутий твіст на популярний алкогольний коктейль Moscow Mule. Напій приготовлений на основі горілки й імбирного пива. А подається він традиційно у мідному кухлі.
Процес приготування гарячого коктейлю Nemiroff Mule / Фото Nemiroff
Інгредієнти:
Приготування Nemiroff Mule:
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Насолоджуйся Nemiroff Mule у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!