Как приготовить алкогольный коктейль Nemiroff Mule: попробуй себя в роли барMENa
Ты не поверишь, но вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт коктейля Nemiroff Mule.
Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Nemiroff Mule – алкогольный коктейль, приготовленный на основе водки Nemiroff De Luxe.
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Nemiroff Mule – крутой твист на популярный алкогольный коктейль Moscow Mule. Напиток приготовлен на основе водки и имбирного пива. А подается он традиционно в медной кружке.
Приготовление алкогольного коктейля Nemiroff Mule
Процесс приготовления горячего коктейля Nemiroff Mule / Фото Nemiroff
Ингредиенты:
- Nemiroff De Luxe – 45 миллилитров
- Имбирный эль – 120 миллилитров
- Mure liquer – 10 миллилитров
- Strega – 10 миллилитров
- Angostura – 10 капель
- Лимонный фреш – 10 миллилитров
- Базилик – 2 граммов
Приготовление Nemiroff Mule:
- Наполни медный кружку льдом и налей в нее водку Nemiroff De Luxe.
- Добавь к ней имбирный эль, Mure liquer, Strega, Angostura, а также лимонный фреш.
- Перемешай все барной ложкой.
- Укрась напиток листочками базилика.
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Наслаждайся Nemiroff Mule в хорошей компании, чтобы расслабиться и хорошо провести вечер!
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