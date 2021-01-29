Ты не поверишь, но вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт коктейля Nemiroff Mule.

Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Nemiroff Mule – алкогольный коктейль, приготовленный на основе водки Nemiroff De Luxe.

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Nemiroff Mule – крутой твист на популярный алкогольный коктейль Moscow Mule. Напиток приготовлен на основе водки и имбирного пива. А подается он традиционно в медной кружке.

Приготовление алкогольного коктейля Nemiroff Mule



Процесс приготовления горячего коктейля Nemiroff Mule / Фото Nemiroff

Ингредиенты:

Nemiroff De Luxe – 45 миллилитров

Имбирный эль – 120 миллилитров

Mure liquer – 10 миллилитров

Strega – 10 миллилитров

Angostura – 10 капель

Лимонный фреш – 10 миллилитров

Базилик – 2 граммов

Приготовление Nemiroff Mule:

Наполни медный кружку льдом и налей в нее водку Nemiroff De Luxe. Добавь к ней имбирный эль, Mure liquer, Strega, Angostura, а также лимонный фреш. Перемешай все барной ложкой. Укрась напиток листочками базилика.

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