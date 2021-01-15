Як приготувати гарячий алкогольний коктейль Orange Hot Toddy: спробуй себе в ролі барMENa
Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт зігріваючого коктейлю Orange Hot Toddy.
Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Orange Hot Toddy – відмінний зігріваючий алкогольний коктейль, приготовлений на основі смакової горілки Nemiroff Bold Orange.
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Марафон зимових свят триває, тож ми пропонуємо тобі приготувати крутий і ароматний напій, який не лише підійматиме настрій, а й зможе добряче зігрівати. Рецептом Orange Hot Toddy з нами поділився Nemiroff Brand Ambassador у Польщі, колишній співвласник бару Woda Ognista, а також бар-консультант Патрик Ковальські.
Приготування алкогольного коктейлю Orange Hot Toddy
Процес приготування гарячого коктейлю Orange Hot Toddy / Фото nemiroff_ambassador_poland
Інгредієнти:
- Nemiroff Bold Orange – 40 мілілітрів
- Сік лимона – 15 мілілітрів
- Мед – 1 ложка
- Гаряча вода – 100 мілілітрів
- Апельсин і паличка кориці – для оздоблення
Приготування Orange Hot Toddy:
- Налий у склянку смакову горілку Bold Orange.
- Додай до неї сік лимона.
- Додай ложку меду.
- Залий гарячу воду та перемішай, щоб мед розчинився.
- Додай у напій паличку кориці та скибку апельсина.
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Насолоджуйся Orange Hot Toddy у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!
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