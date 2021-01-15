Вечір п'ятниці створений для того, аби ти нарешті розслабився та міг відпочити після важкого робочого тижня. Стань барменом у себе вдома, спробуй поміксувати смаки та здивуй друзів. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт зігріваючого коктейлю Orange Hot Toddy.

Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Orange Hot Toddy – відмінний зігріваючий алкогольний коктейль, приготовлений на основі смакової горілки Nemiroff Bold Orange.

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Марафон зимових свят триває, тож ми пропонуємо тобі приготувати крутий і ароматний напій, який не лише підійматиме настрій, а й зможе добряче зігрівати. Рецептом Orange Hot Toddy з нами поділився Nemiroff Brand Ambassador у Польщі, колишній співвласник бару Woda Ognista, а також бар-консультант Патрик Ковальські.

Приготування алкогольного коктейлю Orange Hot Toddy



Процес приготування гарячого коктейлю Orange Hot Toddy / Фото nemiroff_ambassador_poland

Інгредієнти:

Nemiroff Bold Orange – 40 мілілітрів

Сік лимона – 15 мілілітрів

Мед – 1 ложка

Гаряча вода – 100 мілілітрів

Апельсин і паличка кориці – для оздоблення

Приготування Orange Hot Toddy:

Налий у склянку смакову горілку Bold Orange. Додай до неї сік лимона. Додай ложку меду. Залий гарячу воду та перемішай, щоб мед розчинився. Додай у напій паличку кориці та скибку апельсина.

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Насолоджуйся Orange Hot Toddy у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!