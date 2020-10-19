Алла Костромічова не перестає тішити нас своїми неймовірними світлинами. Ведуча проєкту "Супер Топ-моделі по-українськи" виклала в інстаграм гаряче фото, на якому вона оголяється перед камерою. Насолоджуйся кадром зірки на Men 24.

Вічно можна дивитися на: вогонь, воду та Аллу Костромічову. І саме її світлину Men 24 тобі покаже.

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Чарівна модель та ведуча популярного модельного проєкту Алла Костромічова виклала на своїй сторінці в інстаграмі крутий кадр, на якому вона знімає з себе сукню. Ця фотографія – справжнє мистецтво.

Погоджуються з нами й підписники Костромічової, які засипали її компліментами:

"Дуже красиве естетичне фото";

"Це мистецтво";

"На цьому фото ви схожа на Наталі Портман";

"Суперкадр. Бомба";

"Естетика виглядає саме так";

"Як завжди на висоті";

"Надчуттєво";

"Дуже сподобався ваш образ".

"Фотка неймовірна".

Ми заворожені красою Алли Костромічової, тому з радістю стежимо за нею в інстаграмі. Це й рекомендуємо зробити тобі!

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