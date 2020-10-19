"Схожа на Наталі Портман": ведуча "Супер Топ-моделі по-українськи" оголилася для фотосесії
Алла Костромічова не перестає тішити нас своїми неймовірними світлинами. Ведуча проєкту "Супер Топ-моделі по-українськи" виклала в інстаграм гаряче фото, на якому вона оголяється перед камерою. Насолоджуйся кадром зірки на Men 24.
Вічно можна дивитися на: вогонь, воду та Аллу Костромічову. І саме її світлину Men 24 тобі покаже.
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Чарівна модель та ведуча популярного модельного проєкту Алла Костромічова виклала на своїй сторінці в інстаграмі крутий кадр, на якому вона знімає з себе сукню. Ця фотографія – справжнє мистецтво.
Погоджуються з нами й підписники Костромічової, які засипали її компліментами:
- "Дуже красиве естетичне фото";
- "Це мистецтво";
- "На цьому фото ви схожа на Наталі Портман";
- "Суперкадр. Бомба";
- "Естетика виглядає саме так";
- "Як завжди на висоті";
- "Надчуттєво";
- "Дуже сподобався ваш образ".
- "Фотка неймовірна".
Ми заворожені красою Алли Костромічової, тому з радістю стежимо за нею в інстаграмі. Це й рекомендуємо зробити тобі!
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