"Похожая на Натали Портман": ведущая "Супер Топ-модель по-украински" обнажилась для фотосессии
Алла Костромичова не перестает радовать нас своими невероятными фотографиями. Ведущая проекта "Супер Топ-модель по-украински" выложила в инстаграм горячее фото, на котором она обнажается перед камерой. Наслаждайся кадром звезды на Men 24.
Вечно можно смотреть на: огонь, воду и Аллу Костромичову. И именно ее фотографию Men 24 тебе покажет.
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Очаровательная модель и ведущая популярного модельного проекта Алла Костромичова выложила на своей странице в инстаграме крутой кадр, на котором она снимает с себя платье. Эта фотография – настоящее искусство.
Соглашаются с нами и подписчики Костромичовой, которые засыпали ее комплиментами:
- "Очень красивое эстетическое фото";
- "Это искусство";
- "На этом фото вы похожа на Натали Портман";
- "Суперкадр. Бомба";
- "Эстетика выглядит именно так";
- "Как всегда на высоте";
- "Сверхчувствительный";
- "Очень понравился ваш образ".
- "Фотка невероятная".
Мы заворожены красотой Аллы Костромичовой, поэтому с радостью следим за ней в инстаграме. Это и рекомендуем сделать тебе
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