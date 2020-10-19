Алла Костромичова не перестает радовать нас своими невероятными фотографиями. Ведущая проекта "Супер Топ-модель по-украински" выложила в инстаграм горячее фото, на котором она обнажается перед камерой. Наслаждайся кадром звезды на Men 24.

Вечно можно смотреть на: огонь, воду и Аллу Костромичову . И именно ее фотографию Men 24 тебе покажет.

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Очаровательная модель и ведущая популярного модельного проекта Алла Костромичова выложила на своей странице в инстаграме крутой кадр, на котором она снимает с себя платье. Эта фотография – настоящее искусство.

Соглашаются с нами и подписчики Костромичовой, которые засыпали ее комплиментами:

"Очень красивое эстетическое фото";

"Это искусство";

"На этом фото вы похожа на Натали Портман";

"Суперкадр. Бомба";

"Эстетика выглядит именно так";

"Как всегда на высоте";

"Сверхчувствительный";

"Очень понравился ваш образ".

"Фотка невероятная".

Мы заворожены красотой Аллы Костромичовой, поэтому с радостью следим за ней в инстаграме. Это и рекомендуем сделать тебе