Тож гайда разом з Men 24 насолоджуватися гарячими фото, які Алла Костромічова виклала на своєму інстаграмі. Гарантуємо, тобі теж припаде до душі спокусливий образ супермоделі.

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Фотографії Алли Костромічової шалено сподобалися її підписникам. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Яка краса";

"Ти нагадуєш справжнього ангела, дорогенька";

"Це бомбезно та приголомшливо";

"Шикарна";

"Червона королева";

"Ти прекрасна";

"Ви, Алла, в цих образах дуже гармонічні".



Алла Костромічова приміряла спокусливий корсет / Фото з інстаграму Костромічової



Алла Костромічова приміряла спокусливий корсет / Фото з інстаграму Костромічової

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Нам теж подобаються кадри, якими поділилася Алла Костромічова. А тебе, якщо ти досі цього не зробив, ми закликаємо підписатися на українську модель. Це дозволить одним з перших насолоджуватися спокусливими кадрами красуні!