Поэтому айда вместе с Men 24 наслаждаться горячими фото, которые Алла Костромичова выложила на своем инстаграме. Гарантируем, тебе тоже придется по душе соблазнительный образ супермодели.

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Фотографии Аллы Костромичовой безумно понравились ее подписчикам. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Какая красота";

"Ты напоминаешь настоящего ангела, дорогая";

"Это бомбезно и потрясающе";

"Шикарная";

"Красная королева";

"Ты прекрасная";

"Вы, Алла, в этих образах очень гармоничные".



Алла Костромичова примерила соблазнительный корсет / Фото с инстаграма Костромичовой



Алла Костромичова примерила соблазнительный корсет / Фото с инстаграма Костромичовой

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