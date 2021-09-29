Поэтому айда вместе с Men 24 наслаждаться горячими фото, которые Алла Костромичова выложила на своем инстаграме. Гарантируем, тебе тоже придется по душе соблазнительный образ супермодели.

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Фотографии Аллы Костромичовой безумно понравились ее подписчикам. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

  • "Какая красота";
  • "Ты напоминаешь настоящего ангела, дорогая";
  • "Это бомбезно и потрясающе";
  • "Шикарная";
  • "Красная королева";
  • "Ты прекрасная";
  • "Вы, Алла, в этих образах очень гармоничные".

Алла Костромичова снялась в корсете
Алла Костромичова примерила соблазнительный корсет / Фото с инстаграма Костромичовой

Алла Костромичова снялась в корсете
Алла Костромичова примерила соблазнительный корсет / Фото с инстаграма Костромичовой

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Нам тоже нравятся кадры, которыми поделилась Алла Костромичова. А тебя, если ты до сих пор этого не сделал, мы призываем подписаться на украинскую модель. Это позволит одним из первых наслаждаться соблазнительными кадрами красавицы!