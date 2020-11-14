Українська Кім Кардашян прикрила оголені груди лимонами: гаряче фото 18+
Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашян, виклала на своїй сторінці в інстаграмі відверте фото. На ньому зірка мережі прикрила свої груди лимонами, що неабияк розбурхало користувачів. Насолоджуйся спекотним кадром Омович на Men 24.
Українська Кім Кардашян виклала на своїй сторінці в інстаграмі фото, на якому оголені груди вона прикриває лимонами. Усе не просто так. Дивися спекотний кадр Альони Омович на Men 24.
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Зірка інстаграму виклала фотографію на честь 1,3 мільйона підписників у мережі. Тож лимони у кадрі не просто так.
Альона Омович прикрила оголені груди лимонами / Фото з інстаграму alena_omovych
Гаряче фото Омович надзвичайно сподобалося її підписникам. Вони буквально засипали зірку мережі компліментами та теплими словами:
- "Ой, яка краса";
- "Вау, ти прекрасна, моя леді. Ти красива";
- "Без лимонів краще";
- "Шикарна фігура";
- "Щось нереальна";
- "Дуже гаряче";
- "Тендітна, наче Дюймовочка";
- "Пора на тенісні м'ячі переходити";
- "Дуже сексуальна досконала жінка!";
- "Мати лимон та її потомство";
- "Я хотів би бути твоїм лимонним деревом".
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