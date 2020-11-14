Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашян, виклала на своїй сторінці в інстаграмі відверте фото. На ньому зірка мережі прикрила свої груди лимонами, що неабияк розбурхало користувачів. Насолоджуйся спекотним кадром Омович на Men 24.

Українська Кім Кардашян виклала на своїй сторінці в інстаграмі фото, на якому оголені груди вона прикриває лимонами. Усе не просто так. Дивися спекотний кадр Альони Омович на Men 24.

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Зірка інстаграму виклала фотографію на честь 1,3 мільйона підписників у мережі. Тож лимони у кадрі не просто так.

Альона Омович прикрила оголені груди лимонами / Фото з інстаграму alena_omovych

Гаряче фото Омович надзвичайно сподобалося її підписникам. Вони буквально засипали зірку мережі компліментами та теплими словами:

"Ой, яка краса";

"Вау, ти прекрасна, моя леді. Ти красива";

"Без лимонів краще";

"Шикарна фігура";

"Щось нереальна";

"Дуже гаряче";

"Тендітна, наче Дюймовочка";

"Пора на тенісні м'ячі переходити";

"Дуже сексуальна досконала жінка!";

"Мати лимон та її потомство";

"Я хотів би бути твоїм лимонним деревом".

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